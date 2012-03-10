دوره آموزشی سیستم های آبیاری قطره ای در بوئین زهرا برگزار شد

مرتضی شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این دوره که به مدت هفت روز به طول انجامید بیش از 30 نفر از بهره برداران با اهمیت آب، انواع آبیاری، مزایای آبیاری تحت فشار، محدودیت های آبیاری تحت فشار، اجزای سیستم آبیاری قطره ای و نگهداری سیستم ها اشنا شدند.



وی یادآورشد: به دلیل اهمیت آب و کمبود منابع آب در کشور کشاورزان باید به دنبال راهکاری برای افزایش راندمان آبیاری باشند که آبیاری تحت فشار می تواند باعث جلوگیری از هدر رفت آب در کشاورزی شود.



شعبان نژاد هدف از برگزاری این دوره را آشنایی علمی و عملی بهره برداران با انواع سیستم های آبیاری و نگهداری آنها بر شمرد و گفت: بهره برداران در این دوره ضمن آشنایی با انواع روشهای آبیاری تحت فشار، با نحوه تشکیل پرونده آبیاری تحت فشار و چگونگی اعطای تسهیلات در غالب بلاعوض و وام بانکی آشنا شدند.



وی افزود: تاکنون در سطح شهرستان بیش از شش هزار و 822 هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند و

بیش از سه هزار هکتار از اراضی نیز در حال اجرای این سیستم هستند.