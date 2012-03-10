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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

کلینتون:

کره جنوبی باید جایگزینی را برای نفت ایران پیدا کند

کره جنوبی باید جایگزینی را برای نفت ایران پیدا کند

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار کمک کره جنوبی به کشورش برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران شد و گفت: سئول باید جایگزینی را برای نفت ایران پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، هیلاری کلینتون گفت: دولت اوباما به کره جنوبی و دیگر کشورها کمک می کند تا منابع جدید انرژی پیدا کرده و نیاز خود به نفت ایران را مرتفع کنند و بتواند به تلاش های آمریکا برای کاهش در آمد 100 میلیارد دلاری که ایران از صادرات نفت درسال گذشته داشت کمک کنند.

کلینتون گفت: هدف اولیه و نهایی آمریکا از تحریم های ایران  ساده است؛ توقف جریان پول به ایران و اعلام اتحاد و همبستگی جهانی علیه برنامه هسته ای این کشور است.

وزیر خارجه آمریکا که پس از دیدار با "کیم سونگ هوان" همتای کره جنوبی خود صحبت می کرد، افزود: هیچ کشوری نمی تواند بهتر از کره جنوبی خطر و تهدید تسلیحات هسته‌ای در یک کشور همسایه را درک کند.

وی خاطر نشان کرد: ما می دانیم که پذیرش درخواست ما از سوی دیگر کشورها مبنی بر قطع واردات نفت از ایران بسیار دشوار است و حتی این یک فداکاری برای افزایش اعمال فشار بر ایران است و مهار یک دولت خطرناک کار آسانی نیست.

وزیر خارجه ایالات متحده گفت که کشورش به کره جنوبی برای پیدا کردن منابع دیگر انرژی کمک می کند.

وزیر خارجه کره جنوبی نیز که کشورش تلاش های زیادی میکند تا خود را از تحریم‌های نفتی ایران مستثنی کند، گفت: ما در تحریم های ایران شرکت می کنیم و به گفتگوها درباره تدابیر خاص برای انجام این تحریم ها ادامه می دهیم.

کد مطلب 1556095

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