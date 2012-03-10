کابلی "مومیا" را ترک کرد

مرزبان درباره تغییر در گروه بازیگری نمایش "مومیا" به خبرنگار مهر گفت: فرزانه کابلی به دلیلی سفری که در پیش داشت قادر به همراهی گروه در پنج اجرای باقیمانده نمایش نبود. به همین خاطر آدیسا خرمی در اجراهای باقیمانده نمایش "مومیا" به جای فرزانه کابلی به صحنه میرود.
نمایش "مومیا" یک اثر سه اپیزوده از ایوب آقاخانی است که در پایان نمایش مشخص میشود این سه اپیزود به نوعی به یکدیگر ربط و خط مشترکی دارند. هادی مرزبان، بهرام ابراهیمی، صبا کمالی، سیروس همتی، نیکا سلیمانی و شبناز شجاعی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
نمایش "مومیا" ساعت 19 در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.
کارگردان نمایش "مومیا" از حضور آدیسا خرمی به جای فرزانه کابلی در این نمایش خبر داد.
مرزبان درباره تغییر در گروه بازیگری نمایش "مومیا" به خبرنگار مهر گفت: فرزانه کابلی به دلیلی سفری که در پیش داشت قادر به همراهی گروه در پنج اجرای باقیمانده نمایش نبود. به همین خاطر آدیسا خرمی در اجراهای باقیمانده نمایش "مومیا" به جای فرزانه کابلی به صحنه میرود.
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