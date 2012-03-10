صبای قم در نیمه نهایی لیگ دسته اول بدمینتون حریف فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون‌بازان صبای قم با کسب عنوان نایب قهرمانی بازی های مرحله گروهی، به جمع چهار تیم حاضر در نیمه نهایی لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور صعود کردند و باید در نیمه نهایی به مصاف نماینده فارس بروند.



پیکارهای دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور، اوایل همین هفته با برگزاری آخرین مسابقه بین مدعیان گروه‌های دو گانه، تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را شناخت.



حذف هشت تیم از مرحله گروهی لیگ دسته اول بدمینتون



این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، امسال پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور با حضور 12 تیم در دو گروه شش تیمی برگزار شد و مدعیان حاضر در لیگ به شکل دوره‌ای رقابت کردند.



بر این اساس در هر گروه از مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون مردان کشور، دو تیم موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌ها شدند که تیم بدمینتون صبا به عنوان نماینده بدمینتون استان قم در مرحله مقدماتی پیکارهای این فصل در گروه دوم جواز صعود را کسب کرد.



مردان بدمینتون‌باز تیم صبای قم در این گروه با تیم‌های بدمینتون شهید رجائی قزوین، شهرداری جهرم، کیمیاکاران گرگان، نماینده اصفهان و نماینده تهران هم‌گروه بودند که برای کسب جواز صعود به مرحله بعد در 10 بازی با حریفان خود رقابت کردند و به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند تا همچنان از مدعیان صعود به لیگ برتر باشند.



با توجه به حضور شش تیم در هر گروه دوم مرحله مقدماتی، شهر قزوین میزبان بازی های دور برگشت مقدماتی لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور بود که بدمینتون‌بازان تیم صبای قم به جز تیم میزبان که از نفرات خارجی بهره می برد، دیگر حریفان خود را از پیش رو بر داشت.



جدال بدمینتون بازان صبای قم با رقبای اهل اندونزی



مردان بدمینتون‌باز صبای قم در نخستین بازی خود به مصاف تیم بدمینتون شهید رجایی قزوین رفتند و در حالی که حریف قزوینی را جدی‌ترین رقیب خود در این مرحله از مسابقات می‌دیدند، همانند دیدار رفت برابر این تیم تن به شکست دادند در حالی که تیم قزوین از دو بدمینتون باز اهل اندونزی در ترکیب خود بهره می برد.



این شکست انگیزه بدمینتون‌بازان صبای قم را برای موفقیت در کسب نخستین پیروزی خود در دومین دیدار مرحله رفت دو چندان کرد تا مردان بدمینتون‌باز صبا در جدال با تیم میزبان یعنی شهرداری جهرم با حساب پنج بر صفر صاحب برتری شوند.



تیم بدمینتون صبای قم در سومین مسابقه در گروه نخست از مرحله مقدماتی لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور مقابل تیم بدمینتون کیمیاکاران گرگان به میدان رفت و توانست حریف خود را با حساب سپنج بر صفر شکست دهد.



این نتایج موجب شد تا بدمینتون‌بازان صبای قم با قدرت همچون مرحله رفت رقابت ها، دور برگشت بازی ها را به پایان رسانده و با کسب هشت پیروزی و دو باخت به عنوان تیم دوم بعد از تیم شهید رجایی قزوین راهی مرحله نیمه نهایی شود.

