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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب رقابت های لیگ برتر به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استقلال امروز شنبه ساعت 16 در ورزشگاه آزادی به مصاف راه آهن می رود که شبکه سوم سیما این دیدار را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه پخش مستقیم رقابت های این هفته به شرح زیر است:

شنبه 20/12/1390
* استقلال - راه آهن، ساعت 16

یکشنبه 21/12/1390
* بتیس - رئال مادرید، ساعت 00:30

یکشنبه 21/12/1390
* اوساسونا - بیلبائو، ساعت 24

دوشنبه 22/12/ 1390
* تراکتورسازی - سپاهان، ساعت 15

دوشنبه 22/12/1390
* پرسپولیس - مس، ساعت 17:15

چهارشنبه 24/12/1390
* بایرن مونیخ - باسل، ساعت 00:30
(پخش با تاخیر)

پنج شنبه 25/12/1390
* چلسی - ناپولی، ساعت 00:10
(پخش با تاخیر)

پنج شنبه 25/12/1390
* شاهین - استقلال، ساعت 15
(فینال جام حذفی)

کد مطلب 1556099

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