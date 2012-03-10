تنوع زیستی کلید تضمین ذخیره غذایی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نشست منطقه ای آسیا اقیانوسیه گفت: طبیعت و کره مسکون همواره به عنوان گهواره انسان تا نیل به تعالی به گونه ای بوده است که از آن به عنوان زمین مادر یاد می کنیم.

به گفته وی، وابستگی شدید بشر به تنوع زیستی موجود در طبیعت اعم از پوشش گیاهی و جانوری به گونه ای بوده و هست که از عهد شکار ، فلز، کشاورزی تا زمان مدرن بقای انسان بدون بهره گیری از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم های گوناگون ناممکن بوده است.



محمدی زاده اظهار داشت: طی یک قرن و شاید نیم قرن گذشته انسان از اصل خود دور شده و زیاده خواهی و اسراف را پیشه کرده است به گونه ای که تخریب ها را در طبیعت دامن زده و همواره شاهد انقراض گونه ها و افزایش فهرست گونه های کمیاب و نادر هستیم و حتی اهداف 10 درصد کاهش خسارات و معکوس کردن روند تخریب محیط زیست طبیعی در خشکی و آبها توسط ابزارهای حقوق بین‌المللی مانند معاهده تنوع زیستی و پیمان های الحاقی به آن هنوز از مطلوبیت فاصله زیادی دارد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: علاوه بر نگاه بهره برداری یکسویه آدمی از تنوع زیستی جهت برآورده کردن آمال خود و نه فقط نیاز خود الگوهای توسعه شدید جمعیتی و رشد شهرنشینی بین انسان ، طبیعت و ذات پاک و مقدس او بیگانگی را به وجود آورده که دورنمای بسیار خطرناکی را ترسیم می کند.



وی افزود: در منطقه ما غنی ترین تنوع زیستی جهان ، بی همتاترین اکوسیستم های حیاتی با کارکردهای متنوع و کم نظیر در کنار کهن ترین تمدن ها و آداب حرمت آفرینی برای حفاظت از عناصر حیاتی و طبیعت بر ما تکالیفی را در مقابل جامعه جهانی تعیین می کند.



به گفته محمدی زاده بیش از دو سوم گونه های گیاهی و جانوری شناخته شده متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است بنابراین لازم است این مناطق پیشاهنگی حرکت های علمی در این عرصه را بر دوش گیرند.



وی با بیان اینکه برای بوم گردشگری تنوع زیستی موهبتی عظیم به شمار می رود یادآور شد: نام گذاری سال 2010 به نام سال جهانی تنوع زیستی و همچنین نامگذاری دهه حاضر به نام دهه تنوع زیستی توسط سازمان ملل متحد نشان از توجه کشورهای جهان به این موضوع است.



به گفته محمدی زاده با وجود تلاش های صورت گرفته برای تشویق کشورهای صنعتی و در حال توسعه به اتخاذ توافق مشترک در مورد اینکه حفاظت از طبیعت قربانی بهره وری اقتصادی نشود اما توافق مشترک بین تمام کشورها وجود دارد که برای برقراری ارتباط قوی تر و مستحکم تر نیاز به ساز و کار برای حفظ تنوع زیستی که به عنوان مکانیزم جهانی معرفی می‌شود.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تعادل در مواجهه با طبیعت و بازگشت انسان به اصل خویش به عبارتی بهره برداری معقول و آشتی انسان با طبیعت کلید توفیق و تضمین کننده حیات رو به تعالی همه انسانهاست.



وی اظهار داشت: به نظر می رسد ابزارهای حقوقی چون معاهده ها، پروتکل ها و حتی برنامه ها و اهدافی مانند ای ای جی فقط بسترکار را فراهم می کند ولیکن ابزار واقعی اخلاق و تحول درون به ویژه در نگرش به تنوع زیستی است.



محمدی زاده تصریح کرد: انتظار دارم نتایج این هم اندیشی علمی در تهران در اجلاس آتی در پاناماسیتی یک بسته عملیاتی سیاستی کارآمد تبیین کند و در هر یک از شاخصه ها راه حل محوری روشنی ارائه کند.