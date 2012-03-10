وحید نوروزی با اشاره به اینکه صد در صد آرم های طرح ترافیک اشخاص حقیقی و شرکتهایی که مدارک خود را به دفاتر الکترونیکی تحویل داده اند چاپ شده است گفت: شب گذشته چاپ تمامی آرم ها به پایان رسید و فردا (یکشنبه) نیز تحویل دفاتر الکترونیکی می شود.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه توزیع آرم ها آغاز می شود و به مدت 48 ساعت ادامه دارد و تا روز سه شنبه تمامی ثبت نام کنندگان با اصل رسید می توانند به دفاتر مراجعه و آرم خود را دریافت کنند.

نوروزی تاکید کرد:نوبت دوم توزیع آرم 15 فروردین ماه است و افرادی که نتوانند در این دو روز آرم خود را دریافت کنند می توانند در این روز آرم های خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلات آژانس داران برای دریافت آرم های طرح ترافیک گفت: بخشی از جانبازان و اتحادیه آژانس داران نیز طی دو هفته باقی مانده مشکلاتشان رفع می شود و تلاش می کنیم قبل از سال آرم های خود را دریافت کنند.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که صد در صد فرایند چاپ و توزیع آرم قبل از سال 90 به اتمام می رسد گفت: از شهروندان می خواهیم از مراجعه حضوری خودداری و تنها از دفاتر الکترونیک دریافت آرم خود را پیگیری کنند. توزیع این آرم‌ها به صورت سراسری و بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود.

به گفته نوروزی، آرم های طرح ترافیک از روز اول فروردین ماه اعتبار دارند و تمدید آرم های سال 90 بستگی به تصمیم گیری پلیس راهور دارد.

