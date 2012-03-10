بررسی شهرستان شدن بخش اشتهارد در سفر دولت/ تصویب 600 میلیارد تومان اعتبار برای کرج

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درآستانه سفر دولت به البرز اظهار داشت: در آستانه چهارمین سفر ریاست جمهوری و هیئت محترم دولت به کرج 600 میلیارد تومان از اعتبارات این سفر به تصویب رسید.

وی افزود: پیشنهاد اولیه این شهرستان برای بهره مندی از اعتبارات سفر رئیس جمهوری به استان البرز840 میلیارد بود که کارشناسان ذی ربط 600 میلیارد تومان آن را تایید کردند.

وی افزود: سفر چهارم ریاست جمهوری به شهرستان کرج، سفری پرخیر و برکت خواهد بود که می تواند نویدبخش عمران و آبادانی برای این شهرستان و استان البرز باشد.

این مسئول با اشاره به تلاش استاندار محترم البرز برای پیگیری اعتبارات سفر سوم ریاست جمهوری گفت: با تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان استانی تاکنون 45 میلیارد تومان از اعتبارات سفر سوم جذب شده است.

ایران نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 100 میلیون تومان برای هر کدام ازشهرداری های شهرهای تابعه و مبلغ 500 میلیون تومان برای شهرداری کرج در روزهای پایانی سال 90 خبر داد.

فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود به سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری و هیئت دولت به شهرستان کرج اشاره کرد و یادآور شد: مردم همیشه در صحنه شهرستان کرج همچون دیگر هم وطنان در اقصی نقاط کشور با حضور پرشور و مشارکت گسترده خود در انتخابات حماسه ای ماندگار آفریدند در این راستا از مردم فهیم شهرستان دعوت می شود با استقبال گرم و به یادماندنی خود از ریاست جمهوری و هیئت دولت حماسه ای همچون حماسه 12 اسفند بیافرینند.

وی افزود: شهرستان کرج در سال 90 سالی پرکار را پشت سر گذاشت که از اهم آنها می توان به؛ سرشماری نفوس و مسکن، سفرهای ریاست جمهوری، ستاد نوروزی، پروژه های متعدد عمرانی، پرداخت وام های سفر ریاست جمهوری و در نهایت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

ایران نژاد تصریح کرد: با جذب اعتبارات موردنیاز در سفر چهارم آینده ای روشن برای شهرستان کرج ترسیم می شود که می تواند نویدبخش عمران و آبادانی در این شهرستان به شمار رود.



90درصد از مراحل اداری شهرستان شدن اشتهارد انجام شده است

فرماندار کرج در خصوص بخش اشتهارد نیز افزود: شهرستان شدن اشتهارد در سفر چهارم رئیس جمهوری به استان البرز در هیات دولت بررسی می شود.



وی یادآورشد: امیدواریم در سفر چهارم رئیس جمهوری به البرز شاهد تحقق خواسته مردم اشتهارد و تصویب مصوبات خوبی در شتاب گیری خدمات عمرانی و طرح های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی دراستان البرز و اشتهارد باشیم.



فرماندار کرج با اشاره به اینکه روند طرحهای عمرانی در استان البرز از سرعت و شتاب بالایی برخوردار است.



افرماندار کرج در ادامه از حماسه آفرینی و مشارکت حدود 65 درصدی مردم استان البرز در نهمین دوره انتخابات مجلس قدردانی کرد و گفت: مردم بار دیگر با حضور خود نشان دادند که دشمنان نمی توانند پیوند میان حاکمیت و حمایت مردم را جدا کنند.



وی اعلام داشت: کارشناسان غربی با اتکا به تبلیغات و جنگ روانی که پیش از انتخابات از سوی رسانه های مختلف به راه انداخته بودند حضور 30 درصدی مردم را در نهایت خوش بینی تخمین زده بودند.



ایران نژاد یادآورشد: آمریکا و اسرائیل به عنوان اصلی ترین دشمنان ما با تهدید و تحریم در صدد ایجاد این شکاف بودند اما پس از انتخابات با طرح سناریوی به دنبال برقراری راه دیپلماتیک هستند.



فرماندار کرج گفت: امروز اهداف دشمن در مقابل وحدت و یکپارچگی مردم موقعیت شناس و فهیم ایران کار ساز نیست و این امر از نفس ولایت و حضور گسترده مردم و حماسه آفرینی آنان در انتخابات مجلس نشئت می گیرد.



وی حضور و مشارکت مردم را در صحنه های سیاسی بسیار ارزشمند خواند و افزود: حضور 65 درصد مردم یعنی حفظ و صیانت از خون شهدا و حریم ولایت است.



این مسئول اعلام داشت: وظیفه ما مسئولان به عنوان خادمان مردم در این برهه حساس، همت مضاعف و سرعت بخشیدن به اجرا و ارائه خدمات شایسته است.



فرماندار کرج گفت: امید است روز یکشنبه در سفر چهارم رئیس جمهوری به استان البرز شاهد تصویب مصوبات بسیار خوب و جذب اعتبارات مناسب برای استان باشیم.

وی از همه مردم شهرستان کرج برای استقبال پرشور از رئیس جمهوری و هیئت دولت دعوت کرد.





