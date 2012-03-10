احداث 71 سد آبخیزداری در چالدران/ چاپ نقشه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالدران از آغاز عملیات اجرایی 71 سد آبخیزداری در این شهرستان خبر داد و گفت: این سدها با هدف کاهش خسارات ناشی از جریان سیل به واحدهای مسکونی روستایی و اراضی کشاورزی ودر قالب سدهای بزرگ و کوچک احداث می شوند .

داوود شاه ولدی افزود: با بهره برداری از این سدها بالغ بر 165 هزار و 550 مترمکعب رسوبات ناشی از سیلاب ها در پشت سد ها جمع آوری و از ورد آنها به بستر رودخانه ها و کانال های آب زراعی جلوگیری می شود .

وی با بیان اینکه 20 هزار هکتار از اراضی این شهرستان از خطرات سیل محافظت می شوند، ادامه داد: برای اجرای این سدها شش میلیارد ریال اعتبار تخصص یافته که بر اساس برنامه زمانبندی مدیریت، این طرحها طی شش ماه آینده آماده بهره برداری می شوند .

بازگشایی راه ارتباطی 43 روستای چالدران

فرماندار چالدران با بیان اینکه راه ارتباطی 43 روستای این شهرستان که بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید بسته شده بود بازگشایی شد، گفت: بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید راه ارتباطی 48 روستا با مرکز شهرستان قطع شده بود .

احمد رضا قلیپور اضافه کرد: این روستاها در مناطق کوهستانی و سخت گذر چالدران قرار دارند که تلاش برای بازگشایی راه ارتباطی پنج روستای دیگر ادامه دارد و پیش بینی می شود طی ساعات آینده تردد در جاده های این روستاها نیز برقرار شود .

وی با اشاره به اینکه بر اثر بارندگیهای اخیر در برخی از مناطق کوهستانی چالدران بالغ بر دو متر برف بر زمین نشسته و کولاک شدید نیز به طور متناوب ادامه دارد، تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد در محورهای چالدران - خوی را دارند الزاما باید وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ ، چراغ های مه شکن مجهز کنند.

چاپ نقشه گردشگری

چاپ نقشه گردشگری تمام شهرهای آذربایجان غربی در نوروز 91 مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از چاپ نقشه گردشگری تمام شهرستانهای استان در نوروز 91 خبر داد و گفت: این نقشه ها دارای جدیدترین اطلاعات شهرهای استان شامل مراکز گردشگری، مساجد، شعب بانک، بیمارستانها و داروخانه ها و مسیرهای دسترسی به مراکز مورد تقاضای گردشگران است .

کاظم غنی زاده به چاپ نقشه جدید گردشگری شهر ارومیه اشاره کرد و افزود: تمامی جاذبه های گردشگری مهم مورد نظر در بازدید گردشگران و مسافران نوروزی به همراه اطلاعات و فواصل شهرهای استان در نقشه جدید در نظر گرفته شده است .

وی اظهار داشتک نقشه گردشگری کل استان با در نظر گرفتن مبادی ورودی و خروجی مرزهای بین المللی و جانمایی تمامی آثار تاریخی و طبیعی به همراه تصاویر این جاذبه ها بر روی نقشه گردشگری استان در نوروز 91 به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

وی اظهار امیدواری کرد: چاپ نقشه های گردشگری جدید به روند دسترسی آسانتر و راهنمایی گردشگران و علاقه مندان به بازدید از جاذبه های گردشگری کمک کند .

ممنوعیت صید ماهی از ذخائر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: بهره برداری از منابع و ذخایر مختلف جانوری از قبیل آبزیان بویژه ماهیان در اوایل پیدایش بشر با توجه به میزان نیاز جوامع صورت می گرفت ولی بتدریج با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و ارتقاء دانش بشری ، بهره برداری و مصرف بی رویه از این ذخائر طبیعی افزایش یافت .