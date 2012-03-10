احداث 71 سد آبخیزداری در چالدران/ چاپ نقشه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالدران از آغاز عملیات اجرایی 71 سد آبخیزداری در این شهرستان خبر داد و گفت: این سدها با هدف کاهش خسارات ناشی از جریان سیل به واحدهای مسکونی روستایی و اراضی کشاورزی ودر قالب سدهای بزرگ و کوچک احداث می شوند.
داوود شاه ولدی افزود: با بهره برداری از این سدها بالغ بر 165 هزار و 550 مترمکعب رسوبات ناشی از سیلاب ها در پشت سد ها جمع آوری و از ورد آنها به بستر رودخانه ها و کانال های آب زراعی جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه 20 هزار هکتار از اراضی این شهرستان از خطرات سیل محافظت می شوند، ادامه داد: برای اجرای این سدها شش میلیارد ریال اعتبار تخصص یافته که بر اساس برنامه زمانبندی مدیریت، این طرحها طی شش ماه آینده آماده بهره برداری می شوند.
بازگشایی راه ارتباطی 43 روستای چالدران
فرماندار چالدران با بیان اینکه راه ارتباطی 43 روستای این شهرستان که بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید بسته شده بود بازگشایی شد، گفت: بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید راه ارتباطی 48 روستا با مرکز شهرستان قطع شده بود.
احمد رضا قلیپور اضافه کرد: این روستاها در مناطق کوهستانی و سخت گذر چالدران قرار دارند که تلاش برای بازگشایی راه ارتباطی پنج روستای دیگر ادامه دارد و پیش بینی می شود طی ساعات آینده تردد در جاده های این روستاها نیز برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه بر اثر بارندگیهای اخیر در برخی از مناطق کوهستانی چالدران بالغ بر دو متر برف بر زمین نشسته و کولاک شدید نیز به طور متناوب ادامه دارد، تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد در محورهای چالدران - خوی را دارند الزاما باید وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ ، چراغ های مه شکن مجهز کنند.
چاپ نقشه گردشگری
چاپ نقشه گردشگری تمام شهرهای آذربایجان غربی در نوروز 91 مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از چاپ نقشه گردشگری تمام شهرستانهای استان در نوروز 91 خبر داد و گفت: این نقشه ها دارای جدیدترین اطلاعات شهرهای استان شامل مراکز گردشگری، مساجد، شعب بانک، بیمارستانها و داروخانه ها و مسیرهای دسترسی به مراکز مورد تقاضای گردشگران است.
کاظم غنی زاده به چاپ نقشه جدید گردشگری شهر ارومیه اشاره کرد و افزود: تمامی جاذبه های گردشگری مهم مورد نظر در بازدید گردشگران و مسافران نوروزی به همراه اطلاعات و فواصل شهرهای استان در نقشه جدید در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشتک نقشه گردشگری کل استان با در نظر گرفتن مبادی ورودی و خروجی مرزهای بین المللی و جانمایی تمامی آثار تاریخی و طبیعی به همراه تصاویر این جاذبه ها بر روی نقشه گردشگری استان در نوروز 91 به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: چاپ نقشه های گردشگری جدید به روند دسترسی آسانتر و راهنمایی گردشگران و علاقه مندان به بازدید از جاذبه های گردشگری کمک کند.
ممنوعیت صید ماهی از ذخائر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان
سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: بهره برداری از منابع و ذخایر مختلف جانوری از قبیل آبزیان بویژه ماهیان در اوایل پیدایش بشر با توجه به میزان نیاز جوامع صورت می گرفت ولی بتدریج با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و ارتقاء دانش بشری ، بهره برداری و مصرف بی رویه از این ذخائر طبیعی افزایش یافت .
محمد شیر ولیلو افزود: در راستای مدیریت پایدار صید و پرورش آبزیان و به منظور ایجاد وحدت رویه در بهره برداری از ذخائر ارزشمند آبزیان از دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان از 15 اسفندماه سالجاریصید انواع آبزیان توسط تعاونی های صید و صیادی 10 شاهین دژ و سقزلوی بوکان ممنوع اعلام شد.
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