آجیل رنگ شده نخرید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی افزود:‌ آجیلهایی که کرم زده باشد، نم یا رطوبت داشته باشد برای خرید مناسب نیست و به طور معمول تخمه هایی که به دست رنگ پس بدهند یا پسته هایی که بیش از حد قرمز باشند، از مصادیق آجیل های رنگی، نامرغوب و غیربهداشتی هستند.

وی گفت: با وجود اینکه مصرف آجیلهای بسته بندی شده و دارای تمامی علائم تضمین کننده سلامت کالا، مانند پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا هنوز در فرهنگ خرید شهروندان جا نیفتاده است اما باید دانست خرید این نوع آجیل، تمامی ملاکهای یک خرید مناسب را داراست.

غلامی با بیان اینکه هموطنان باید از تهیه انواع آجیل از دستفروشان و یا از اتومبیلهایی که داخل آن به عرضه انواع آجیل می‌پردازند، خودداری کنند، تاکید کرد: باید آجیلها را از محلهای مشخص، مراکز آجیل ‌فروشی ثابت و دارای مجوز آجیل‌فروشی و یا قنادیهای دارای مجوز تهیه کنند.