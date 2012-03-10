به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرشبافیان روز شنبه در نشست مشترک با مدیرکل جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه رویکرد کلی فعالیت جهاد دانشگاهی استان با در نظر گرفتن اولویتهای علمی ، فرهنگی و پژوهشی است، گفت: جهاددانشگاهی استان آمایش منطقه‌ای در سطح دانشگاههای استان برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری دانشگاههای استان را مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای لازم برای همکاری مشترک جهاددانشگاهی و سازمان جهادکشاورزی استان در زمینه انرژیهای‌ نو و گیاهان دارویی افزود: جهاد دانشگاهی استان ایجاد مراکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی در آذربایجان ‌شرقی را جزو برنامه‌های خود قرار داده و از این رهگذر می تواند فعالیتهای مشترکی با سازمان جهادکشاورزی استان به انجام رساند.

فرشبافیان با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در مرکز آزاد تجاری ارس گفت: این مرکز در زمینه کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی در این مراکز فعالیت داشته و با تهیه پماد تومیر از گیاهان دارویی و کشت گیاهان دارویی آویشن ، نعناع ، فلفلی و ملیس در شهرستان ملکان، در سال 91 به دنبال کشت 30 هکتار گیاهان دارویی بوده و در تلاش است با ایجاد بخش عصاره گیری و اسانس گیری جهت افزایش ارزش افزوده گیاهان دارویی ، ایجاد گروههای پژوهشی داروسازی، ساخت داروهای گیاهی و تأسیس کلینیک طب سنتی، به دنبال عملیاتی کردن تولید انبوه داروهای گیاهی بوده و نسبت به آموزش مجازی تخصصی ویژه عطاریها و بهره برداران گیاهان داروئی برنامه ریزی نموده و باید بگویم قوی ترین آموزش مجازی در سطح استان از آن جهاد دانشگاهی می باشد.

وی با اشاره به اینکه برای کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در شهرستان ملکان نیازمند زمین زراعی هستیم افزود: ما بیشتر به دنبال طرحهای اثرگذار بوده و امیدوارم این همکاریهای مشترک منجر به توسعه بخش کشاورزی استان شود.