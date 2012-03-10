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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

فرشبافیان خبر داد:

راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در مرکز آزاد تجاری ارس

تبریز - خبرگزار مهر: رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از ایجاد مراکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرشبافیان روز شنبه در نشست مشترک با مدیرکل جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه رویکرد کلی فعالیت جهاد دانشگاهی استان با در نظر گرفتن اولویتهای علمی ، فرهنگی و پژوهشی است، گفت: جهاددانشگاهی استان آمایش منطقه‌ای در سطح دانشگاههای استان برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری دانشگاههای استان را مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای لازم برای همکاری مشترک جهاددانشگاهی و سازمان جهادکشاورزی استان در زمینه انرژیهای‌ نو و گیاهان دارویی افزود: جهاد دانشگاهی استان ایجاد مراکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی در آذربایجان ‌شرقی را جزو برنامه‌های خود قرار داده و از این رهگذر می تواند فعالیتهای مشترکی با سازمان جهادکشاورزی استان به انجام رساند.

فرشبافیان با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در مرکز آزاد تجاری ارس گفت: این مرکز در زمینه کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی در این مراکز فعالیت داشته و با تهیه پماد تومیر از گیاهان دارویی و کشت گیاهان دارویی آویشن ، نعناع ، فلفلی و ملیس در شهرستان ملکان، در سال 91 به دنبال کشت 30 هکتار گیاهان دارویی بوده و در تلاش است با ایجاد بخش عصاره گیری و اسانس گیری جهت افزایش ارزش افزوده گیاهان دارویی ، ایجاد گروههای پژوهشی داروسازی، ساخت داروهای گیاهی و تأسیس کلینیک طب سنتی، به دنبال عملیاتی کردن تولید انبوه داروهای گیاهی بوده و نسبت به آموزش مجازی تخصصی ویژه عطاریها و بهره برداران گیاهان داروئی برنامه ریزی نموده و باید بگویم قوی ترین آموزش مجازی در سطح استان از آن جهاد دانشگاهی می باشد.

وی با اشاره به اینکه برای کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در شهرستان ملکان نیازمند زمین زراعی هستیم افزود: ما بیشتر به دنبال طرحهای اثرگذار بوده و امیدوارم این همکاریهای مشترک منجر به توسعه بخش کشاورزی استان شود.

کد مطلب 1556110

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