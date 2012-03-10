نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان کیش آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تفضلی مجری برگزاری این نمایشگاه، با اعلام این خبر گفت: همزمان با برپایی این نمایشگاه برندهای معتبر و تکنولوژی های پیشرفته صنعت ساختمان معرفی و به دنبال آن یک مرجع کامل از ظرفیت های این صنعت ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت های چشمگیر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین گسترش ساخت و سازها در مناطق مختلف کشور، برپایی نمایشگاه دائمی با هدف سهولت در تامین نیازهای اساسی فعالان این بخش، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شد.



تفضلی با اشاره به همکاری های گسترده سازمان منطقه آزاد کیش در راستای برپایی این نمایشگاه افزود: طی سال های اخیر استان های جنوبی و کشورهای منطقه خلیج فارس با رشد خیره کننده فعالیت های ساختمانی روبرو بوده اند و این در حالی است که برای تامین نیاز مصالح ساختمانی این پروژه ها همواره مشکلاتی وجود داشته است.



مجری نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان کیش تصریح کرد: با برگزاری این نمایشگاه تولیدکنندگان معتبر مصالح ساختمانی، جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار می دهند و فعالان بخش ساخت و ساز ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس این امکان را دارند تا بسیاری از نیازهای خود را در یک مجموعه نمایشگاهی تامین کنند.



وی با اشاره به دلایل اصلی برگزاری این نمایشگاه یکساله در جزیره کیش اضافه کرد: این جزیره از ظرفیت های بسیار بالایی برای تبدیل شدن به بازار بین المللی صنعت ساختمان برخوردار بوده و با توجه به عدم نیاز به روادید برای میهمانان خارجی، معافیت مالیاتی و اعمال نشدن تعرفه های گمرکی، می توان زمینه فروش بدون واسطه کالاها و تکنولوژی های مرتبط با صنعت ساختمان را فراهم کرد.



تفضلی ادامه داد: در طول برپایی این نمایشگاه تورهای تجاری و تخصصی متنوعی به منظور بازدید فعالان صنعت ساختمان ایران و کشورهای منطقه برگزار و طی آن زمینه عقد قراردهای خرید و فروش کالا به شرکت های حاضر در نمایشگاه فراهم خواهد شد.



مجری برگزاری نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان کیش افزود: یکی از ویژگی های اصلی این رویداد برپایی نمایشگاه های فصلی در حاشیه نمایشگاه اصلی است و این امکان را برای دیگر شرکت ها فراهم می کند تا در مقاطع مختلف سال بتوانند محصولات خود را عرضه کنند.



وی هدف از برگزاری نمایشگاه های فصلی در حاشیه نمایشگاه یکساله را ایجاد فضای کسب و کار متفاوت ذکر و اظهار کرد: حضور شرکت های مرتبط با صنعت ساختمان به صورت فصلی و در مقاطعی از سال، زمینه بازدهی بیشتر برای شرکت کنندگان و معرفی تکنولوژی ها و توانمندی های گوناگون این صنعت را فراهم خواهد کرد.