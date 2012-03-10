امکان تولید تایر هواپیماهای سبک در ایران فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهرامی نوید عضو هیئت مدیره انجمن صنعت تایر ایران، با اعلام این خبر گفت: تا قبل از بهسازی خطوط تولید مجموعه ایران یاسا، روزانه 57 تن تایر تولید می شد و در حال حاضر با افزایش 12 تنی ظرفیت خطوط، روزانه 24هزار حلقه تایر و 40هزار حلقه تیوب تولید می شود.



وی که در نخستین همایش شبکه نمایندگی های شرکت ایران یاسا سخن می گفت، با بیان اینکه بیش از 70درصد سهم بازار تایرهای ماشین آلات کشاورزی، موتور سیکلت و دوچرخه در اختیار این مجموعه است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 15درصد از تولیدات این مجموعه به هشت کشور صادر می شود و امیدواریم با افزایش ظرفیت های جدید بتوانیم سهم بیشتری از بازار داخل و کشورهای هدف را به دست آوریم.



بهرامی نوید با بیان اینکه در بیشتر تایرهای وارداتی غیر استاندارد از مواد دست دوم و ناسازگار با محیط زیست به نام رکلم استفاده می شود، اضافه کرد: در حال حاضر واردات تایر های بی کیفیت به یکی از بزرگترین چالش های صنعت تایر تبدیل شده و علاوه بر ضربه زدن به تولید داخلی، بیشترین اجحاف در حق مصرف کننده صورت گرفته و حتی با خطرات جانی همراه خواهد بود.



وی در ادامه متذکر شد: خوشبختانه با تدابیری که دولت اندیشیده مشکل گشایش اعتبارات ارزی که بصورت مقطعی در اثر تحریم ها تحمیل شده بود مرتفع شده است و با حمایتی که از صنایع داخلی و تامین ارز موردنیاز آنان به عمل آمده، فضا برای رشد صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات فراهم شده تاجائیکه شرکت ایران یاسا مقدمات افزایش 30 درصدی در بخش صادرات خویش را تدارک دیده است .



بهرامی نوید افزود: در شرایط فعلی با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت تایرهای وارداتی بی کیفیت نیز افزایش یافته که در این شرایط نیز بیشترین آسیب هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت به مصرف کننده وارد می شود.



وی با اشاره به اصلاحات ساختاری گسترده در مجموعه ایران یاسا، خاطرنشان کرد: علاوه بر ساماندهی شبکه نمایندگی ها و ایجاد سیستم سفارش گذاری آن لاین، شیوه سنتی عرضه محصولات این مجموعه حذف شده است.