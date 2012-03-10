هنرمندسرای هرمز دیگر نمی تواند میزبان هنرمندان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندسرایی که احمد نادعلیان در هزمز بنا نهاده بود بسته شد و به همین مناسبت نادعلیان یادداشتی نوشته که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که در ادامه آن را می خوانیم:

اگرچه این موجب خوشحالی است که پردیس تنها نگارخانه بخش خصوصی است که در استان هرمزگان فعالیت دارد اما تعطیلی هنرمند سرا موجب رکود هنر محیطی در ایران خواهد شد. چرا که بسیاری از آثار که در نمایشگاه سال 1391 در کره به نمایش درخواهد آمد حاصل حضور هنرمندان در هنرمندسرای جزیره هرمز بوده است.



هنرمند سرای پردیس که حالا سه ساختمان در ایران دارد (پلور، هرمز و تهران) تنها هنرمندسرای (Artist in Residency) ایران است که به صورت تخصصی بر هنر محیطی تاکید دارد. در سال 1381 مرکز بین المللی پردیس در هشتمین نشست انجمن بین المللی مراکز هنری رز آرتیس معرفی و به عنوان یکی از مراکز هنری به عضویت آن در آمد. به همین دلیل در انجمن های بین المللی شناخته شده است. تا کنون نزدیک به چهل هنرمند بین المللی از برنامه های آموزشی آن استفاده کرده اند و میزبان بیست جشنواره ی هنر محیطی از 36 جشنواره ی برگزار شده هنر محیطی در ایران بوده است. بیش از هزار هنرمند از برنامه های آموزشی آن استفاده کرده اند و چندین هزار نفر به عنوان بازدید کننده از مراکز سه گانه پلور، هرمز و تهران بازدید کرده اند.



هنرمندسرای پردیس به صورت غیر رسمی سابقه 15 ساله دارد. اما از ده سال قبل از مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی اخذ کرده است و میزبان بسیاری از جشنواره های هنر محیطی در ایران بوده است. در سال جاری با همکاری مرکز توسعه آموزش هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز آموزشگاه آن نیز با نام "هنر پردیس" نیز صادر شده است.



نوع فعالیت هنرمند سرای پردیس که در کشور ما مشابه آن وجود ندارد تلفیقی از نمایشگاه، آموزشگاه، کارگاه باز (open stediu) و اسکان است. حالا این تردید وجود دارد که آیا پردیس هرمز می تواند میزبان هنرمندان باشد.



این پیشنهاد مطرح شده است که از اداره میراث فرهنگی و گردشگری مجوز مهمانسرا اخد شود. ما مشکلی که وجود دارد این است که روند اخذ مجوز خیلی سریع نخواهد بود. مهم تر از آن هنر محیطی سیال است و در استان های مختلف برگزار خواهد شد و گاهی هنرمندان در طبیعت ساکن می شوند. آیا می توان در هر جای ایران یک هنرمندسرای دارای مجوز داشت. آرزوی خوبی است اما غیر ممکن. چون برای مدیر آن این امکان وجود ندارد که برای هر اسکانی یک مجوز مهمانسرا درخواست کند.



در بخش نمایشگاهی این موضوع پیش بینی شده است که مدیر پردیس یک مجوز واحد برای کل کشور داشته باشد و برای شهرهای مختلف ضمن هماهنگی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل فعالیت مربوطه که همان هنر محیطی است انجام شود.

ضمن مذاکره و پیگیری انجام شده مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و بخشدار شهر هرمز قول داده اند که راه حلی برای ادامه فعالیت هنرمندسرا پیدا کنند.



تعطیلی هنرمندسرا بار سنگینی را از مدیران آن کم می کند. اما در صورتی که برای این مشکل راه حلی نباشد در سال آینده جشنواره هنر محیطی در هرمز برگزار نحواهد شد و فقط بخشی از بنا به عنوان نگارخانه باقی خواهد ماند. چون در حال حاضر حتی داشتن مهمان خانوادگی و خصوصی از مدیر این نگارخانه سلب شده است.

این موضوع که مدیر این مرکز اجازه داده از خانه اش بازدید شود دارای وجه آموزشی بوده است که ببیننده فقط نتیجه اثر هنری را نبیند و فرایند شکل گیری اثر هنری را نیز شاهد باشد.

