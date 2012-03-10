بحث درباره حمله نظامی به ایران عاقلانه نیست/ مذاکره راهکاری واقع بینانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرنوت ارلر" از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس سایتونگ" اظهار داشت: من انتظار دارم که مناقشات هسته ای غرب با ایران از راهکار مذاکره حل شود.

وی در ادامه به اصرارها و پافشاریهای رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی علیه ایران اشاره کرده و اظهار داشت: اسرائیل می ترسد که ایران برنامه های اتمی اش را به زیر زمین منتقل کند و به این ترتیب دیگر با راهکار نظامی نتوان آن را متوقف کرد.

این سیاستمدار آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر این که هوشمندانه نیست که در چنین شرایطی درباره حمله نظامی اسرائیل علیه ایران و اقداماتی که بعد از آن باید انجام شود بحث کنیم چرا که موفقیت مذاکرات را سخت تر می کند. من بر راه حل سیاسی تاکید دارم.

وی در ادامه با اشاره به موافقت اعضای دائمی شورای امنیت برای یافتن راه حل مناقشات هسته ای با ایران از راه مذاکره همچنین گفت: ما باید اکنون در این باره صحبت کنیم و صحبت کردن درباره غیر از این هوشمندانه نیست.

"گرنوت ارلر" در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که همه در این باره اشتراک نظر دارند که حمله نظامی علیه ایران عواقب غیر قابل پیش بینی دارد. در ضمن همچنین بعد از حمله نظامی به ایران همچنان برنامه های اتمی این کشور وجود خواهد داشت و شاید تنها این اقدام کمی آن را به تاخیر بیاندازد. من منطق واقع بینانه را واقعا نزد آنهایی می بینم که بر روند مذاکره تاکید می کنند.

