ارتش سوریه به اسد وفادار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در بخشی از گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا آمده است : فرماندهان ارتش سوریه که یک حلقه داخلی از نخبگان این کشور است هنوز به بشار اسد و حکومت سوریه وفادار هستند.

هاآرتض می نویسد: هر چند اغلب مقامات امریکایی به اوباما می گویند که نفس حکومت سوریه به شماره افتاده اما گزارش جدید اطلاعاتی آماده شده در واشنگتن بر این نکته تاکید دارد که فرماندهان ارشد ارتش سوریه همچنان به بشار اسد وفادارند.

در ادامه این گزارش به اقتصاد سوریه اشار شده و آمده که ادامه این وضعیت اقتصادی می تواند برای دمشق مشکل ساز شود.