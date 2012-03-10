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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

مقامات ‎آمریکا:

ارتش سوریه به اسد وفادار است

ارتش سوریه به اسد وفادار است

یک گزارش اطلاعاتی جدید در آمریکا حکایت از آن دارد که به رغم تمام فشارهای غربی-عربی وارد بر سوریه، ارتش این کشور همچنان به حکومت وفادار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در بخشی از گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا آمده است : فرماندهان ارتش سوریه که یک حلقه داخلی از نخبگان این کشور است هنوز به بشار اسد و حکومت سوریه وفادار هستند.

هاآرتض می نویسد: هر چند اغلب مقامات امریکایی به اوباما می گویند که نفس حکومت سوریه به شماره افتاده اما گزارش جدید اطلاعاتی آماده شده در واشنگتن بر این نکته تاکید دارد که فرماندهان ارشد ارتش سوریه همچنان به بشار اسد وفادارند.

در ادامه این گزارش به اقتصاد سوریه اشار شده و آمده که ادامه این وضعیت اقتصادی می تواند برای دمشق مشکل ساز شود.

کد مطلب 1556118

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