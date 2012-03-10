راه اندازی کلاس آموزش زبان فارسی در دانشگاه قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صابر سفیر کشورمان در گرجستان در بازدید از دانشگاه قفقاز تفلیس، در بین دانشجویان و استادان ضمن سخنرانی به سوالات آنها در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی پاسخ گفت.

صابر در این مراسم آخرین مواضع داخلی، منطقه ای و بین المللی کشورمان را برای دانشجویان و استادان دانشگاه قفقاز تشریح کرد.

سفیر کشورمان در این مراسم وضعیت روابط دو جانبه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی تشریح و به نقل از وزرای امور خارجه دو کشور بیان کرد که طی دو سال اخیر روابط دو کشور با جهش روبرو بوده است.

وی هم چنین به معرفی دستاوردهای جدید علمی - فنآوری بویژه در زمینه های نانو تکنولوژی، سلولهای بنیادی، شبیه سازی، دارو سازی، پرتاب ماهواره به فضا و هسته ای پرداخت.

در انتهای این دیدار سفیر کشورمان از ساختمان فعلی و هم چنین ساختمان در دست احداث این دانشگاه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید پرفسور کاخا شنگلیا رئیس دانشگاه قفقاز از آمادگی این دانشگاه برای راه اندازی کلاس های آموزش زبان فارسی در ترم آینده خبر داد.

دانشگاه قفقاز یکی از دانشگاه های معتبر و خصوصی در گرجستان است.

