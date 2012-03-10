سوئیس با قانون منع پوشش صورت مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شورای ایالتی سوئیس تلاشهای صورت گرفته برای ممنوعت تمام انواع پوشش صورت را که از ماه مارس سال 2011 در جریان بوده را تصویب نکرد.

هانس استوکلی سخنگوی حزب سوسیال دموکرات استدلال کرد که نیاز به تصویب چنین قانونی در سوئیس نیست، چرا که در این کشور تنها بین 100 تا 150 زن از روبنده یا برقع استفاده می کنند و اکثریت آنها گردشگر هستند.

از این رو پوشش صورت در کشور سوئیس در تمام معابر عمومی و همچنین سیستم حمل و نقل این کشور قانونی است.

سیمونتا سوماروگا وزیر دادگستری سوئیس هشدار داده این ممنوعیت نقض کنوانسیون ژنو خواهد بود.

این درحالی است که حزب ارائه کننده این درخواست که مبارزه با رشد اسلام در سوئیس را در دستور کار قرار داده این امر را یک نوع شکست عنوان کرده است.

