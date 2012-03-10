رویکرد گردشگری و مفرح سازی در طرح جامع تهران لحاظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صباح الدین متقی صبح شنبه در همایش "صیانت از حریم شهرداری منطقه 19" که با حضور شهردار منطقه 19 و اعضای شوراها و ائمه جماعت مساجد روستاهای ناحیه چهار و پنج در سوله بحران این منطقه برگزار شد، افزود: در طرح جامع مصوب باید حریم پایتخت شش هزار کیلومتر مربع یعنی پایین تر از فرودگاه حضرت امام(ره) باشد و به دستور رهبری هیچ اقدامی در حریم مگر با رویکرد گردشگری و مفرح سازی صورت نگیرد که در طرح جامع نیز به این رویکرد اشاره شده است.

وی عنوان کرد: در صورت همکاری مردم، می توان شرایطی را فراهم کرد که همه روستاییان از امکانات و پتانسیلهای موجود در منطقه حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

این مسئول "حریم" را از دو نگاه مختلف شامل حریم فیزیکال و حقوقی تعریف کرد و افزود: ما به دنبال حریمی هستیم که به تعبیرمقام معظم رهبری همواره باید صیانت و حفظ شود.

تورهای حریم گردی در تهران برگزار می شود

وی از برگزاری تورهای حریم گردی برای شهروندان خبر داد و اظهار داشت: این تورها با هدف آشناسازی مردم با روستاها و طبیعت انجام خواهد شد.

بدون آگاهی مردم امکان اجرایی کردن قوانین حریم وجود ندارد

شهردار منطقه 19 نیز در این مراسم با بیان اینکه حفاظت از حریم یکی از دغدغه های مهم شهرداری تهران است، گفت: در کنار وضع قوانین حریم اگر نتوانیم مردم را از وجود این قوانین آگاه و افکار عمومی را برای پذیرش آنها آماده سازیم، امکان اجرایی کردن قوانین حریم وجود ندارد.

عبادالله فتح الهی ضمن تأکید بر ضرورت تعامل بخشهای مختلفی که روستاها را هدایت می کنند، افزود: با حضور بخشهایی همچون جهاد کشاورزی و بخشداری در این جلسات و تبادل نظر آنها، نتایج بهتر و زمان و هزینه کمتری برای رفع مشکلات حریم حاصل می شود.

وی با بیان اینکه منطقه 19 دارای دو ناحیه حریم با مساحت بیش از 90 کیلومتر است، عنوان کرد: 60 کیلومتر از این حریم در ناحیه چهار و بیش از 30 کیلومتر نیز در محدوده ناحیه پنج قرار دارد.

ساکنان حریم با معضلات متعدد مواجهند

فتح الهی با اشاره به معضلات و مشکلات زیرساختی حریم ادامه داد: ساکنان حریم از معضلاتی همچون غیر بهداشتی بودن آب شرب، کمبود امکانات آموزشی، ورزشی و بهداشتی، کمبود وسایل نقلیه عمومی، کم عرض بودن جاده های مواصلاتی روستاها با یکدیگر، نداشتن مجموعه فرهنگی و ورزشی و وجود کمپهای ترک اعتیاد با توجه به ارزان بودن اجاره بها و مشکلات ناشی از آن رنج می برند.

گفتنی است در این همایش تفاهم نامه ای بین شهرداری و اداره کل حریم منعقد و مقرر شد برنامه ریزیهای لازم با درنظر گرفتن شرایط حریم منطقه، طی نشستی ارائه شود.