معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهیدبهشتی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی، محمد جواد شریفی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی منصوب کرد.

شریفی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه است.

پیش از این، فریدون شمس این سمت را بر عهده داشت.