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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهیدبهشتی منصوب شد

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهیدبهشتی منصوب شد

دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی از سوی رئیس این دانشگاه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی، محمد جواد شریفی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی منصوب کرد.

شریفی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه است.

پیش از این، فریدون شمس این سمت را بر عهده داشت.

کد مطلب 1556126

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