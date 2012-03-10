معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهیدبهشتی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی، محمد جواد شریفی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی منصوب کرد.
شریفی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه است.
پیش از این، فریدون شمس این سمت را بر عهده داشت.
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی از سوی رئیس این دانشگاه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد شعبانی، محمد جواد شریفی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی منصوب کرد.
شریفی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه است.
پیش از این، فریدون شمس این سمت را بر عهده داشت.
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