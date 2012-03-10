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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

در فیلم ایستوود/

دی کاپریو ستاره اش را به تام کروز داد

دی کاپریو ستاره اش را به تام کروز داد

تام کروز قصد دارد تا در تازه‌ترین اثر کلینت ایستوود با نام "ستاره ای متولد می شود"ایفای نقش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بازسازی دیگری از فیلم مشهور "ستاره ای متولد می شود" است که مراحل ساخت آن به زودی آغاز می شود.

ایستوود در حالی فیلمبردای این اثر را آغاز می کند که انتخاب نخستش برای بازی در این اثر "لئوناردو دی کاپریو" بود و البته با "کریستین بیل" و "ویل اسمیت" نیز گفت و گو کرده بود.

اما کمپانی برادران وارنر اعلام کرده که تام کروز به عنوان بازیگر نقش نخست در این اثر بازی می کند و نقش رو به روی او را نیز "بیانس نولز" بازی می کند.

مشهورترین اقتباسی که از رمان "ستاره ای متولد می شود" در سینما انجام شده به سال 1954 باز می گردد که "جودی گارلند" به عنوان نقش نخست در آن بازی کرده است.

کد مطلب 1556128

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