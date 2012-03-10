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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

استرداد 50 هزار رایانه ای که آتش می گیرند

استرداد 50 هزار رایانه ای که آتش می گیرند

رایانه های شخصی شرکت "لنوو" که از می سال 2010 تا ژانویه سال 2012 به فروش رسیده اند به دلیل داغ شدن بیش از اندازه و آتش گرفتن ناگهانی باز پس خوانده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 50 هزار رایانه شخصی "لنوو" به خاطر احتمال آتش گرفتگی بازپس خوانده شدند. کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی و "لنوو" در حال بازپس گرفتن 50 هزار رایانه شخصی " ”ThinkCenter هستند زیرا این رایانه ها داغ شده و آتش می گیرند. تا کنون یک گزارش از آتش گرفتگی و یک گزارش از دودزایی دریافت شده اما این دو رویداد هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.

کاربران باید استفاده از این رایانه ها را متوقف کرده و اتصال برق آن را قطع کنند و پس از آن برای اطمینان از اینکه رایانه آنها تحت این برنامه استرداد قرار دارد یا نه، با شرکت "لنوو" تماس بگیرند. این رایانه ها متشکل از نمایشگرهایی مسطح هستند که تمامی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی آن درون نمایشگر قرار دارد.

برند این رایانه ها بر روی بخش پایین و سمت چپ نمایشگر حک شده و مدل این دستگاه ها M9oz و M7oz با کدهای تاریخ 1001، 1012، 1101 تا 1112، 001 تا 012 و 101 تا 112است.

بر اساس گزارش MSNBC، با این همه تنها مدلهای M9oz و M7oz به صورت قطعی دچار این اختلال شده اند و مصرف کنندگان برای اطمینان باید کدهای سریال دستگاه های خود را با شرکت "لنوو" تطبیق دهند تا درباره بازپس فرستادن آنها تصمیم گیری شود تا در صورت تایید لنوو رایانه های مشکل دار را با استفاده از منبع برق رایگان تعمیر کند.

کد مطلب 1556130

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