برای ماندن در تراکتورسازی خواسته مالی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شامگاه جمعه در جمع تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی اظهار داشت: من معتقدم که هواداران تراکتورسازی لیاقت بیشتری دارند و تراکتورسازی سال بعد باید تیمی باشد که بیشتر در شان و منزلت مردم آذربایجان شرقی باشد، من در هیچ جای دنیا تیمی با این پتانسیل بالا ندیده ام و هیچ جایی مردمانش این چنین عاشق یک تیم نیستند.

وی ادامه داد: ما حتی در بازیهای بیرون از خانه هم هرگز تنها نمانده ایم و در شهرهایی همچون آبادان هواداران در کنار تیم ما بوده اند و ما را بخوبی تشویق کرده اند.

قلعه نویی با تکذیب شایع رفتنش از تیم تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: من یک مربی هستم که تیمم در سالهای دوم و سوم بهتر جواب می دهد اما شرط ماندنم در تیم تراکتورسازی این است که خواسته های من برای سال بعد برآورده شود.

وی در این خصوص افزود: من همین جا و پیش شما هواداران می گویم که به خاطر محبتهایی که شما به من در این مدت کرده اید، هیچ خواسته مالی برای شخص خودم ندارم اما این را می گویم که باید یک تیم خوب و قویتر برای سال بعد ببندیم.

سرمربی تراکتورسازان با بیان اینکه تیمش در مجموع شرایط بهتر و ایده آلی دارد، خاطرنشان ساخت: هم اکنون شرایط خوبی در جدول داریم هرچند که اگر برخی اتفاقات نمی افتاد، اکنون در صدر جدول قرار داشتیم اما هنوز برای موفقیت امید داریم و به لطف خدا و اهل بیت (ع) در 8 بازی باقی مانده تلاش خواهیم کرد تا حداکثر امتیازات را به دست آوریم.

وی افزود: ما باید از مشکلاتی که برایمان در فصل جاری بوجود آمد درس بگیریم و در کنار آن با قدرت به کارمان در لیگ ادامه دهیم.