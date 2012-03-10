سناریوهای تعیین حداقل دستمزد 91 روی میز/ جزئیاتی از نشست دوم

یک مقام مسئول کارفرمایی در گفتگو با مهر که خواست نامش ذکر نشود، از برگزاری نشست امروز برخی از مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد .



وی تاکید کرد: نشست امروز که دومین جلسه سه جانبه دستمزد سال آینده است، برای تکمیل مذاکرات و بررسی نظرات گروه های مختلف است.

این مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه در روزهای آینده نتیجه مذاکراتمان را در ارتباط با دستمزد سال آینده به اتمام خواهیم رساند، از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه در دومین نشست تعیین دستمزد 91 خبر داد. وی همچنین عنوان کرد: برخی از مقامات اصلی کارفرمایی نیز حضور ندارند.



به گزارش مهر، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار در حالی آغاز شده که هنوز نرخ تورم پایان بهمن ماه به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

البته طبق روال هر ساله شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا آخرین وضعیت نرخ تورم را از بانک مرکزی استعلام خواهد کرد.



نرخ تورم در سالهای اخیر و گزارش بانک مرکزی به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مسائل بین مقامات کارگری و کارفرمایی در تعیین حداقل دستمزدها بوده به نحوی که حتی شائبه دستوری بودن اعلام نرخ تورم به شورای عالی کار نیز همواره مطرح بوده است.



همچنین انتظار می رود طبق روال سالهای گذشته بانک مرکزی دوباره نرخ تورم را به صورت نقطه به نقطه به شورای عالی کار اعلام کند که به صورت کلی باعث دور شدن تصمیم گیری نهایی شورای عالی کار از واقعیت وضعیت قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوار خواهد بود.