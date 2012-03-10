به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این فهرست در ماه مارس سال 2012 منتشر شد و واشنگتن طی آن 190 کشور را در سه مقوله طبقه بندی کرده است.

نام واتیکان در این گزارش در مقوله دوم در کنار کشورهایی چون لهستان، مصر، ایرلند ، مجارستان و شیلی ذکر شده است.

براساس اظهارات یک مقام رسمی در وزارت خارجه آمریکا نام واتیکان در این فهرست آورده شده است چرا که این کشور در مقابل پوشویی آسیب پذیر شناسایی شده و اخیرا برنامه هایی را برای ممانعت از آن ارائه کرده است.

سال گذشته واتیکان قوانین داخلی را تصویب کرد که براساس آن استانداردهای بین المللی را در رابطه با جرایم مالی مدنظر قرار دهد.

واتیکان به دنبال قرار گیری در فهرست سفید کمیسیون اروپا است، فهرستی که متشکل از نام کشورهایی است که استانداردهای بین المللی علیه کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی دارد. قرار است کمیسیون اروپا ماه ژوئن در این رابطه تصمیم گیری کند.

یک مقام رسمی واتیکان در شرایطی که خواست نامش فاش نشود گفت: ما برای قرار گیری در فهرست سفید تلاش می کنیم و از این که در فهرست کشورهای کمتر آسیب پذیر وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته ایم نیز راضی هستیم.

در این گزارش هشت کشور گروه هشت از جمله آمریکا، آلمان، ایتالیا و آلمان به علت وسعت اقتصاد و نظام بانکداری خود در فهرست کشورهایی قرار گرفته اند که از بیشترین میزان آسیب پذیری در رابطه با پولشویی برخوردارند.

چندی پیش بدنبال رسواییهای اخیر پولشویی در بانک واتیکان کمیسیون اروپا اعلام کرد رهبر کاتولیکهای جهان واتیکان را مقید به اجرا کردن قوانین اتحادیه اروپا علیه پولشویی و تقلبهای مالی خواهد کرد.