30 تا 40 درصد کارگران نیازمند آموزش جدی در برابر سوختگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی افزود: ما در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بخش سوختگی احتیاج به نگاه جدیدی داریم تا برای مسائل مختلف آن راهکاری بیندیشیم.

وی گفت: حوزه سوختگی نیاز به نگاه جامع و فکرهای جدید دارد، بعد از انقلاب به خصوص در یک دهه گذشته تغییرات زیادی در حوزه آموزش و پژوهش علمی داشتیم و از 108 مرکز آموزشی در کشور 50 مورد به حوزه پزشکی اختصاص دارد.

لاریجانی با اشاره به لزوم سطح‌بندی خدمات در قالب شبکه ارائه خدمات تصریح کرد: این امر با یک کار نسبتاً سنگین انجام شده و در این راستا برای نقاط تحولی سوختگی باید بر مبنای نقشه تحول نظام سلامت نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: انتقال فرد دچار سوختگی به مراکز درمانی نیاز به استانداردسازی مطابق با دانش روز دارد و وزارت بهداشت باید در این راستا سامانه جدیدی راه‌اندازی کند.