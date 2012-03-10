به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر تهران در فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: ایران اصلا این موضوع که اسرائیل تاسیسات هسته ای ایران را بمباران خواهد کرد را باور ندارد.

وی افزود: ما به حملات نظامی اصلا اعتقادی نداریم. مسلما ما برای هر سناریوی آمادگی دفاع از خود را داریم ولی فکر نمی کنیم که رژیم صهیونیستی در این مسیر حرکت کند زیرا بدترین عواقب غیر قابل پیش بینی را ، نه فقط برای این رژیم بلکه برای منطقه و جهان در پی خواهد داشت.

آهنی با توضیح اینکه برنامه غنی سازی اورانیوم ایران منحصرا برای اهداف غیرنظامی است و ایران پیمان منع گسترش سلاح اتمی را بر خلاف آن چه قدرت های بزرگ می گویند، رعایت می کند، افزود : توجیهی برای این حملات وجود ندارد.

وی در همین حال گفت که به رغم آن که تهران حاضر نیست فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را متوقف سازد، نسبت به از سرگیری مذاکرات با کشورهای 1+5 خوشبین است.



آهنی گفت: این مشکلات بایستی از طریق مذاکرات حل شود و اگر کشورهای بزرگ واقع بین باشند می توان به یک توافق دست یافت.

سفیر ایران در فرانسه در ادامه مصاحبه با خبرنگار رویترز افزود: سایت پارچین قبلا دو مرتبه مورد بازدید بازرسان آژانس قرار گرفته و عدم فعالیت هسته ای در آن مورد تائید آنها بوده است اما تحت فشارهای آمریکا خواستار بازرسی های مجدد هستند.

وی گفت: ایران برای نشان دادن حسن نیت خود آماده است مجددا پس از توافق روی مدالیته مورد نظر، به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد که از پایگاه نظامی پارچین بازدید کنند.

در عین حال سفیر ایران ضمن تاکید بر اینکه حق ایران در غنی سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست افزود: در عین حال باید از طریق مذاکره مسائل را حل کرده و به تفاهم برسیم و بهتر است در خصوص نتیجه مذاکرات پیش داوری نکنیم.

وی افزود: تمام طرف های مذاکره می بایست در راهبرد مذاکراتی خود واقع بین بوده و از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران نگرانی نداشته باشند. آنها باید ایران را بعنوان کشوری مسئول و امضا کننده معاهده منع اشاعه هسته ای بپذیرند که بر حق خود برای استفاده از تکنولوژی هسته ای صلح آمیز تاکید داشته و غنی سازی اورانیوم را صرفا با اهداف غیر نظامی ادامه می دهد. این رویکرد می تواند به برون رفت از شرایط حاضر کمک کند.

سفیر کشورمان در ادامه احتمال هرگونه کاهش یا توقف غنی سازی را رد کرد.

سفیر ایران در فرانسه همچنین با اشاره به مواضع نیکولا سارکوزی که یکی از مدافعان سرسخت مجازات هایی می باشد که ایران را هدف قرار داده، خاطرنشان کرد که وی در موضع خود تغییراتی ایجاد کرده است.

او با اشاره به مخالفت رئیس جمهوری فرانسه با حمله اسراییل به ایران گفت: می توانم بگویم که موضع رئیس جمهور سارکوزی از زمان شروع دوره ریاست جمهوری اش ملایم تر شده است. او در قبال ایران واقع بین تر شده است. دلیل اصلی او هم این است که این مجازات ها با هدف جلوگیری از یک وضعیت فاجعه بار در منطقه و آرام کردن رژیم صهیونیستی علیه ایران اعمال می شوند البته ما نمی توانیم چنین استدلالی را بپذیریم اما او تصمیمات خود را بر اساس این ادله ها اتخاذ کرده است.

او گفت: اگر شما به موضع گیری سارکوزی در ابتدا و انتهای دوره ریاست جمهوری اش نگاهی بیندازید می توانید مشاهده کنید که موضع او سنجیده تر شده است.

آهنی روی این اصل که در آینده باید روی همکاری های مهم دو کشور برنامه ریزی کرد، تاکید می کند.

سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود برخی کشورهای عربی را متهم کرد که با اعزام مزدور به سوریه و برهم زدن اوضاع، هر گونه فرصت مذاکره دولت و مخالفین برای پایان دادن به اغتشاشات را از بین می برند.

وی در این خصوص افزود:ما اطلاعاتی در خصوص ارسال پول، اسلحه و مزدور به سوریه برای به هم ریختن اوضاع این کشور در دست داریم که این نیروها توسط اسرائیل و آمریکا پشتیبانی مالی می شوند.

وی در خصوص اوضاع و تحولات سوریه گفت: نمی توان راه حلی را از بیرون برای حل مشکلات داخلی این کشور تحمیل کرد. اپوزیسیون و دولت باید تشویق شوند تا خودشان مشکلاتشان را حل کنند.