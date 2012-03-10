شکست اشغال نظامی افغانستان و عراق درس بزرگ قرن حاضر است

به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دیدار معاون رئیس جمهور عراق و هیات همراه با وی به اهتمام کشورمان برای توسعه و پیشرفت و تحکیم آرامش در عراق تاکید کرد و افزود: امکانات و ظرفیت های اقتصادی و فناوری ایران بستر مهمی برای جهش عراق در مسیر پیشرفت و آبادانی است.

وی بر ادامه حمایت همه جانبه کشورمان از دولت و ملت عراق جهت حل مشکلات این کشور در حوزه های گوناگون تاکید کرد و در همین زمینه حل پاره ای مشکلات بانکی و اداری جهت تسهیل در روند ارتباطات فی ما بین را حائز اهمیت دانست.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از خروج اشغالگران از خاک عراق آن را دستاورد بسیار بزرگی برای رهبران و مردم عراق دانست و تاکید کرد: این شرایط فرصت بزرگی برای نقش آفرینی موثر عراق در صحنه تحولات منطقه جهان بوجود آورده که جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می کند.

لاریجانی شکست اشغال نظامی قدرت های بین المللی در افغانستان و عراق را بزرگ ترین درس قرن حاضر خواند و یادآور شد: قدرت های استکباری در مقابل خواست و اراده ملت ها برای استقلال و سربلندی نمی توانند ایستادگی کنند.

لاریجانی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و انقلاب های مردمی در کشورهای اسلامی گفت: این حرکت ها آینده بسیار درخشان و امیدوار کننده ای را برای ملت های منطقه نوید می دهد.

بر اساس این گزارش خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان مذاکرات خود را با مقامات کشور بسیار سازنده و مفید خواند و افزود: با اجرای توافقات انجام گرفته در این سفر بسیاری از موانع توسعه مناسبات فی ما بین برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت عراق تا کنون دستاوردهای فراوانی برای حل مشکلات و پیشرفت اقتصادی این کشور داشته است اما هنوز با چالش های بسیاری نیز مواجه است، گفت: دولت و ملت عراق برای رفع مشکلات و مقابله با چالش ها به کمک و حمایت جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد.

وی تصریح کرد ایران و عراق در یک سنگر قرار دارند.

وی همچنین با استقبال از حضور شرکت های اقتصادی - صنعتی ایران در عراق گفت: دستاوردهای اقتصادی - فناوری ایران پشتوانه بزرگی برای توسعه عراق خواهد بود.