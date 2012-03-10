اعلام مواضع جبهه پایداری تنها توسط سخنگو/ فقط از کاندیدای پایداری حمایت می کنیم

ابوالقاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال وحدت جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان در دور دوم انتخابات مجلس گفت: این جبهه همچنان به صورت مستقل در دور دوم انتخابات مجلس نهم شرکت خواهد کرد.

در ادامه عضو شورای مرکزی جبهه پایداری درواکنش به اینکه برخی از اعضای جبهه پایداری و متحد صحبت از وحدت این دو جبهه در دور دوم انتخابات مجلس کرده اند، گفت: هیچ چیزی نسبت به قبل تغییر نکرده و جبهه پایداری تنها از نامزد های خود در انتخابات حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه درتهران 4 نفر از اعضای این جبهه در دور اول انتخابات وارد مجلس شدند، افزود: تنها یک نفر از 30 نفر جبهه پایداری در تهران از دور رقابتها حذف شد؛ بنابراین جبهه پایداری تنها از25 نفر خودش که براساس معیارهای گفتمانی این جبهه انتخاب شده اند حمایت می کند.

این کاندیدای جبهه پایداری با اشاره به اینکه در دور دوم رقابتها هیچ خطری از سوی جریان فتنه و انحراف انتخابات را تهدید نمی کند، تصریح کرد: الان رقابت میان جبهه پایداری و جبهه متحد است و این دو گروه اصولگرا باید با تبلیغات مثبت و بدون تخریب با یکدیگر رقابت کنند.

روانبخش در پایان با تاکید براینکه موضع رسمی جبهه پایداری تنها از سوی سخنگو اعلام می شود، خاطرنشان کرد: اظهار نظر دیگر اعضای جبهه پایداری به معنی موضع رسمی جبهه نیست.

به گزارش مهر، حمید رسایی دیگر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در روزهای اخیر در گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی گفته است: "اگر کسی اکنون فکر می‌کند برای وحدت با جبهه پایداری باید قدم پیش بگذارد ما در خدمت‌شان هستیم و شاید همه‌ پیش‌شرط‌های قبلی ما موضوعیت نداشته باشد اما نکاتی هست که جبهه پایداری بر آنها تاکید دارد."



وی همچنین در بخشی دیگر از مصاحبه خود تاکید کرده است که این جبهه راه را برای مذاکره با سایر گروه‌های اصولگرا باز می‌داند.