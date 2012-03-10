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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

چناریان به مهر خبر داد:

استفاده کنندگان از مواد محترقه غیرمجاز دستگیر می شوند

استفاده کنندگان از مواد محترقه غیرمجاز دستگیر می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از برخورد قاطع پلیس با استفاده کنندگان مواد محترقه غیر مجاز در چهارشنبه آخر سال خبر داد.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر حفظ امنیت و آرامش مردم را مهمترین وظیفه نیروی انتظامی دانست و گفت: برخی افراد در مراسم چهارشنبه سوری اقدام به استفاده از مواد محترقه دست ساز و غیر مجاز می کنند که می تواند حوادث ناگواری را به دنبال داشته باشد.

سردار چناریان با اشاره به نظارت کامل و دقیق نیروی انتظامی بر برگزاری این مراسم در سطح استان گفت: استفاده کنندگان از مواد آتش زا غیر مجاز دستگیر و تا 15 فرودین 91 در بازداشت خواهند بود.  

وی بر لزوم هوشیاری خانواده تاکید کرد و افزود: خانواده‌ها در این روزها برای حفظ سلامتی فرزندان خود باید مراقبت و نظارت بیشتری بر آنان اعمال کنند.

این مسئول انتظامی یادآور شد: خودروها و موتورسیکلت های افراد متخلف نیز تا 15 فرودین توقیف می شود.


 
کد مطلب 1556144

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