استفاده کنندگان از مواد محترقه غیرمجاز دستگیر می شوند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر حفظ امنیت و آرامش مردم را مهمترین وظیفه نیروی انتظامی دانست و گفت: برخی افراد در مراسم چهارشنبه سوری اقدام به استفاده از مواد محترقه دست ساز و غیر مجاز می کنند که می تواند حوادث ناگواری را به دنبال داشته باشد.

سردار چناریان با اشاره به نظارت کامل و دقیق نیروی انتظامی بر برگزاری این مراسم در سطح استان گفت: استفاده کنندگان از مواد آتش زا غیر مجاز دستگیر و تا 15 فرودین 91 در بازداشت خواهند بود.

وی بر لزوم هوشیاری خانواده تاکید کرد و افزود: خانواده‌ها در این روزها برای حفظ سلامتی فرزندان خود باید مراقبت و نظارت بیشتری بر آنان اعمال کنند.

این مسئول انتظامی یادآور شد: خودروها و موتورسیکلت های افراد متخلف نیز تا 15 فرودین توقیف می شود.



