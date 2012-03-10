تجلیل از مهدی آذریزدی در اختتامیه جشنواره «یار و یادگار»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین جشنواره ادبی «یار و یادگار» صبح امروز شنبه 20 اسفندماه در موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این نشست حمید هنرجو دبیر علمی این دوره از جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره در سالجاری با گرامیداشت شخصیت و سلوک اخلاقی و مبارزاتی مرحوم سیداحمد خمینی برگزار می‌شود، گفت: فراخوان جشنواره پنجم از آبان ماه امسال اعلام شد که با توجه به بضاعت موسسه، تبلیغات کمی نیز برای آن صورت گرفت با این وجود در روزهای پایانی فراخوان شاهد اقبال قابل توجهی از سوی نوقلمان به جشنواره بودیم.

وی ادامه داد: ما هیچ ادعایی نداریم که از نظر کمّی تعداد آثار رسیده به جشنواره قابل توجه است، اما در حوزه کیفیت و محتوا در این دوره شاهد آثار بسیار خوبی بودیم و این سیر صعودی از سال‌های گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

هنرجو در ادامه با اشاره به بخش‌های این دوره از جشنواره گفت: در مراسم اختتامیه در بخشی ویژه از مهدی آذریزدی به عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان تجلیل خواهد شد.

دبیر علمی جشنواره یار و یادگار در بخش دیگری از این نشست خبری به دریافت 556 اثر در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: از میان این آثار 89 قطعه داستان، 78 قطعه نثر ادبی، 19 قطعه مقاله، 90 قطعه شعر کودک و نوجوان، 13 قطعه داستان کودک و نوجوان بودند و در کنار آنها 69 اثر نیز خارج از موضوع جشنواره به دبیرخانه رسید که بر اساس تصمیم کمیته اجرایی از این آثار به رسم سپاسگذاری تجلیل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به داوری‌های این دوره از جشنواره گفت: سعی ما این بود که سختگیری و دقت نظر داوران در این دوره از جشنواره بیشتر شود و حساسیتی مبتنی بر کیفیت آثار منجر به انتخاب نفرات برگزیده شود و بر همین مبنا در حوزه نثر ادبی و مقاله هیئت داوران هیچ اثری را برگزیده معرفی نکرد.

هنرجو همچنین از عبدالجبار کاکایی، رضا عبدالهی و شیرین علی گل مرادی به عنوان داوران بخش شعر و محمدرضا اصلانی و مهران بهروزفغانی به عنوان داوران بخش داستان و ایمان معصومی و حامد محقق به عنوان داوران بخش کودک و نوجوان نام برد.

هنرجو همچنین در پاسخ به سوالی درباره بخش ویژه این دوره از جشنواره گفت: موضوع زندگی و سیره اخلاقی زنده‌یاد سیداحمد خمینی، زمینه‌ای است که تمامی آثار جشنواره در آن جاریست و به صورت ویژه و جداگانه مورد توجه قرار نگرفته است در واقع سعی ما این بود که شخصیت ایشان نماد جشنواره ما قرار بگیرد ولی در هر صورت تمامی آثاری که به جشنواره می‌رسد با موضوع حضرت امام (ره) و خانواده ایشان است.

دبیر علمی جایزه جشنواره یار و یادگار افزود: تلاش هیئت اجرایی بر این بوده که جوایز این دوره از جشنواره نیز همانند سال گذشته در قالب سکه بهار آزادی ارائه شود اما احتمال جایگزین شدن این جوایز با مبالغ نقدی نیز وجود دارد.

وی همچنین افزود: آثار برگزیده و شایسته تقدیر جشنواره سالهای گذشته در قالب 3 عنوان کتاب به عنوان یادگار یار منتشر شده است که در مراسم اختتامیه ارائه خواهد شد و امیدواریم آثار برگزیده این دوره نیز به همین صورت منتشر شود، البته به دلیل حجم پایین برگزیدگان و کوتاهی آثار قابلیت جمع آوری آنها در قالب یک کتاب وجود ندارد و سعی ما در این است که از طریق نشریات و مطبوعات وابسته به موسسه این آثار را منتشر کنیم.

اختتامیه پنجمین جشنواره ادبی یار و یادگار روز چهارشنبه 24 اسفند از سال 15 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.