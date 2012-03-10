به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری صدیقه اعتمادسعید، مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت صبح امروز 20 اسفند ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به ماموریت رادیو سلامت گفت: ماموریت این شبکه رادیویی ارتقای سلامت جامعه است. سلامت در چهار حوزه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف شده‌است. همچنین با محوریت بهبود شیوه زندگی سالم برنامه‌سازی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: سعی می‌کنیم در قالب‌های نو به ارتقای سلامت جامعه بپردازیم و از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و... پیام‌های متنوعی را به شنوندگان ارائه دهیم. سواد رسانه‌ای از دیگر محورهای برنامه‌سازی است که همچون سفره غذایی پهن کرده‌ایم تا شنوندگان بدانند نیازمندی‌ها چیست و چگونه باید نگاه کنیم.

مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت اشاره کرد: ما روی موضوع توانمندسازی جامعه نیاز کار می‌کنیم. این مسئله در قالب ارتقای آگاهی، مهارت‌های تجزیه و تحلیل و شناسایی نیازمندی‌ها کار می‌شود.

اعتماد سعید با اشاره به برنامه‌های نوروز گفت: ما برای این ایام برنامه‌ریزی گسترده‌ای داریم و روی فضای نشاط اجتماعی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. به همین دلیل با این محور روی محتوا و ساختار برنامه‌ها کار کردیم. برای ایام نوروز دو برنامه زنده داریم. برنامه "عیدتان سلامت" ایام نوروز صبح‌ها پخش می‌شود. این برنامه در قالب یک مجله متنوع برای شنوندگان خواهد بود. در این برنامه روی محور شادی کار می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این برنامه قصد داریم با شیوه درست، رویکردها را اطلاع‌رسانی کنیم. به‌عنوان مثال مردم در ایام نوروز به دلیل خوردن آجیل با افزایش وزن روبه‌رو می‌شوند. ما در این‌باره توصیه‌هایی خواهیم کرد تا برای شنوندگان مثمر ثمر باشد. همچنین مردم در این ایام سفر می‌روند. در ارتباط با سفر مطمئن اطلاع‌رسانی کرده و مهندسی پیام خواهیم داشت.

مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت با اشاره به برنامه عصرگاهی ایام نوروز رادیو سلامت گفت: این برنامه عصرگاهی با عنوان "بوی باران" پخش می‌شود. این برنامه متنوع شامل بخش‌های مختلفی است. همچنین برای جوانان برنامه‌ای با عنوان "سلام جوانی" پخش می‌کنیم. با این برنامه قصد داریم با جوانان هم‌اندیشی کنیم.

اعتماد سعید یادآور شد: همچنین برنامه‌ای هم در ایام نوروز برای کودکان داریم. در این برنامه تلاش می‌کنیم کودکان را با مفهوم سلامت آشنا کنیم. امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی سال سالمندی و سلامت نامگذاری شده‌است. 18 فروردین ماه با موضوع سالمند برنامه‌هایی پخش می‌کنیم. همچنین در ایام نوروز چند روز جهانی داریم. پنجم فروردین ماه روز جهانی سل است. در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. همچنین در 13 فروردین‌ماه با محور محیط زیست برنامه‌های متنوع پخش می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری یک جشنواره در رادیو سلامت گفت: جشنواره "PSA" (آگهی خدمات عمومی) را برگزار می‌کنیم. با برگزاری این جشنواره می‌خواهیم پیام‌های سلامت کوتاه با ساختار نو برای مخاطبان برنامه‌ریزی کنیم. این جشنواره 24 یا 25 فروردین ماه برگزار می‌شود. از همه رادیوهای سراسر کشور در این جشنواره شرکت دارند. با توجه به سرعت جامعه و حوصله کم مردم دیگر توان شنیدن پیام‌های طولانی را ندارند، به همین دلیل ما به دنبال پیام‌های کوتاه و متنوع هستیم.

مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه فراخوان چه زمانی منتشر شد و چقدر آثار شرکت کردند؟ گفت: حدود دو ماه پیش فراخوان را منتشر کردیم. تاکنون 40 اثر از استان‌های مختلف رسیده‌است. برنامه‌سازان تا پایان اسفند ماه فرصت ارسال آثار را دارند. از 18 تا 23 فروردین ماه آثار داوری می‌شود.

اعتماد سعید ادامه داد: با توجه به اهمیتی که موضوع سالمند دارد، سعی می‌کنیم برنامه‌های متنوعی برای گروه سالمندان تهیه و پخش کنیم. در واقع روی موضوع "سالم پیر شدن" برنامه‌ریزی می‌کنیم. برخی سالمندی را به عنوان بازنشستگی کاری، ذهنی و... می‌دانند. در حالی که این طور نیست و باید از دانش و تجربه این افراد در راستای بهبود زندگی در جامعه استفاده کرد.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در برنامه‌های نوروزی از گوینده مطرح رادیو هم بهره می‌برید یا فقط از کارشناسان مجریان خودتان استفاده می‌کنید؟ توضیح داد: ما دو نوع مجری در رادیو سلامت داریم. یک دسته کارشناس مجری هستند و دسته دیگر گویندگان مطرح هستند. بنا به ضرورت از گویندگان مطرح هم استفاده می‌کنیم. این اتفاق هم در برنامه‌های نوروزی می‌افتد.

مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت در پایان افزود: ما در این شبکه رادیویی محتوا محور هستیم و سعی می‌کنیم برنامه‌های متنوع و مفیدی برای شنوندگان پخش کنیم.