طرح تشدید کنترل و نظارت بر فرآورده های خام دامی در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مینا قاضی زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی نظارت بر کلیه مراحل تولید، استحصال، فرآوری و توزیع فرآورده های خام دامی است.

وی افزود: در همین راستا، طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه تعطیلات نوروزی از 22 اسفندماه جاری در استان کرمان اجرا می شود.

قاضی زاده با بیان اینکه این طرح تا 13 فروردین ماه ادامه خواهد داشت، گفت: در این مدت، کلیه مراکز عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی، رستورانها، هتلها، چلوکبابی ها و همه اماکنی که با طبخ این فرآورده ها سروکار دارند مورد بازدید قرار گرفته می شود.

قاضی زاده ادامه داد: همچنین خودروهای ویژه حمل این فرآورده ها و کارگاههای بسته بندی نیز در مدت اجرای این طرح مورد بازدید و نظارت کارشناسان قرار خواهند گرفت.

این مسئول گفت: 80 اکیپ در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی و 16 اکیپ اداره قرنطینه در مدت اجرای طرح کنترل و نظارت بر فرآورده های خام دامی در استان کرمان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به فعالیت این اکیپها از ساعت هشت صبح تا هشت شب اظهار داشت: در تمام مدت اجرای این طرح شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند با شماره تلفن 1512 تماس گرفته و موارد تخلف را اعلام کنند.