اولویت برگزاری نمایشگاه فروش بهاره عرضه محصولات ایرانی است

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در سراسر کشور در استان کرمانشاه نیز به طور همزمان 14 نمایشگاه در 14 شهرستان کرمانشاه با هدف تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها داشته ایم.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: حضور تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از عرضه اجناس کم کیفیت از اولویت برگزاری این نمایشگاهها بوده است.



وی گفت: در نمایشگاه فروش بهاره که در قالب 300 غرفه در محل پارک شاهد کرمانشاه می باشد مواد غذایی، موادپروتئینی، آجیل، کیف و کفش و خشکبار به شهروندان و هم استانی های عزیز عرضه شده است.



رستمی افزود: ویژگی عمده این نمایشگاه نسبت به سایر نمایشگاه ها در استان حضور تولید کنندگان با برندهای معتبر است که نسبت به قیمت بازار دارای 10 تا 15 درصد کاهش قیمت است.



وی تاکید کرد: در آستانه پایان سال نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی افزایش یافته است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: بیش از 70 اکیپ بازرسی کار نظارت را برعهده دارند و به طور دقیق بر قیمت کالاها و خدمات نظارت دقیق دارند.



رستمی در پایان تاکید کرد: تلفن 124 به صورت 24 ساعته در خدمت همشهریان برای دریافت شکایات مردمی خواهد بود.

وی در پایان همچنین هدف از برگزاری طرح نظارتی ویژه عید را حفظ آرامش بر بازار عنوان وتاکید کرد هرچه بازرسی محسوس تر باشد افراد سودجو نمی توانند در بازار اختلال ایجاد کنند.