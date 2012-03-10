رفتار اتحادیه اروپا سازنده نیست/ افزایش قیمت نفت نتیجه تصمیمات غلط اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا باقری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان طی مصاحبه ای که در روزنامه کاپیتال دیلی منتشر شد، در پاسخ به سوالی پیرامون پیش دستی ایران در قطع محموله نفتی خود به انگلیس و فرانسه، افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح در 3 سال اخیر، برنامه هسته ای، تهدیدهای اسرائیل در حمله نظامی به کشورمان اظهار داشت که رفتار اتحادیه اروپا سازنده نیست و این تحریم ها و تهدیدها در نهایت نتیجه ای نیز نخواهند داشت. عاقلانه این است که به جای استفاده از انرژی خود برای رد سخنان و ادعاهای بی اساس، برای توسعه و رفاه ملتهای خود قدم برداریم.

وی افزود: با وجود تحریمهای سنگین و ناعادلانه علیه ایران در طی سالهای اخیر، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته در حدود 4% بوده و نفت یک کالای حیاتی بسیار مهم در صنعت است با محاسبه تمامی ذخایر نفتی و گازی، ایران در مقام اول این ذخایر در سطح جهان قرار گرفته است. در این شرایط، اعمال تحریم بر نفت ایران، چه کسی بیشتر متضرر می شود؟!

سفیر ایران تاکید کرد: از زمانی که اتحادیه اروپا نفت ایران را مورد تحریم قرار داد، قیمت نفت هر روز درحال افزایش است و اکنون به بالاترین سطح در طی 3 سال گذشته رسیده است. این در نتیجه تصمیمات غلط در اروپا است که مردم اروپا از آن متضرر می شوند. ایران در فروش نفت خود هیچگونه مشکلی ندارد. استفاده کردن از ابزار اقتصادی به منظور اعمال تصمیم سیاسی، بسیار خطرناک است.

وی در رابطه با روابط ایران و بلغارستان نیز گفت: دوستی ملتهای ایران و بلغارستان تاریخی است و این دو ملت در میان خود هیچگونه مشکلی ندارند. آنها از توسعه روابط مشترک سود می برند. به همین خاطر، آنها به محدودیت هایی که از جانب اتحادیه اروپا ایجاد شده اند، توجه نمی کنند. آنها به هر روشی روابط تجاری خود را با ایران ادامه می دهند. این خود استدلال دیگری بر این عقیده است که دولتمردان اروپایی می بایست به نظرات و تصمیمات مردم اروپا احترام بگذارند. اتخاذ تصمیمات و سیاستها باید در جهت منافع مردم باشند.

باقری مقدم در رابطه با مسائل هسته ای ایران نیز اظهار داشت: برنامه هسته ای ایران کاملا شفاف و باز است و این برنامه بر اساس ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا می شود. ما عضو آژانس هستیم و قرارداد عدم گسترش سلاح های هسته ای «NPT» را امضا کرده ایم. تمامی فعالیت های ما تحت نظارت دوربین ها و بازرسی های آنها صورت می گیرد. ما هیچگونه مشکلی از نظر همکاری در بخش های فنی و حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، نداریم. این مشکل، سیاسی است. برخی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود برنامه هسته ای ایران را بعنوان بهانه مورد استفاده قرار می دهند.

وی ادامه داد: داشتن سلاح هسته ای به ما برتری نمی دهد. اصولا در دنیای امروزی نمی توان سیاست های مختلفی را تحت تهدید لوله های تفنگ اعمال کرد. در حال حاضر قدرت در علم و دانش است. به همین خاطر ایران به دنبال کسب این دانش است و به کشورهائی که میلیون ها دلار برای مدرن سازی سلاح های هسته ای خود سرمایه گذاری می کنند توصیه می کنیم که این پول ها را برای توسعه و رفاه ملت های خود استفاده کنند. اگر تحریم های شدیدی به خاطر تردیدهائی پیرامون صلح آمیز بودن برنامه هسته ای علیه ما اعمال می شود پس علیه کشورهائی که هزاران کلاهک هسته ای در اختیار دارند چه تدابیری باید اعمال شوند؟ وجدانهای بیدار به دریافت پاسخ این سؤال نیاز دارند.

سفیر ایران در بلغارستان در پایان در رابطه با احتمال حمله به ایران گفت: آغاز جنگ علیه ایران شوخی نیست. همه این چیز ها جنگ روانی است. رژیم نامشروع اسرائیل موجودیت خود را در ایجاد بی نظمی و آشفتگی می بیند و همیشه به دنبال جنجال است.