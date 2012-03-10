امر به معروف موجب تلطیف فضای جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با مدیر کل حفاظت از محیط زیست وجمعی از مسئولان بیان کرد: حفاظت از محیط زیست استان قم و خدمت در محیط زیست توفیقی الهی است.



وی با اشاره به اینکه دین اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان که شامل بعد اجتماعی و بعد طبیعی است توجه دارد افزود: بعد اجتماعی بسیار مهم است چون انسان موجودی اجتماعی است و محیط اجتماع تأثیر بسیار زیادی در زندگی طبیعی و اجتماعی دارد.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به وضعیت شهر مقدس قم افزود: در گذشته شهر قم دارای باغ‌های بسیار زیاد انجیر و انار بود ولی متأسفانه امروزه به ساختمانهای انبوه و بدون رعایت میزان مناسب فضای سبز تبدیل شده است.



وی در ادامه به اهمیت درخت و گیاه و زراعت در محیط زیست اشاره کرد و افزود: ‌ حضرت امام صادق (ع) فرمودند زراعت کنید و درخت بکارید چون هیچ عملی نزد خدا بهتر از زارعت و درختکاری نیست.



مرجع تقلید جهان اسلام بیان کرد: ‌در محیط اجتماعی نیز بحث امر به معروف و نهی از منکر باعث تلطیف فضا شده و جلوی رشد منکرات و زشتی‌ها را می‌گیرد.



در پایان آیت الله نوری همدانی برای مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در امر عمران و آبادانی و حفظ محیط زیست آرزوی توفیق کرد.