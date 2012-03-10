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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

آیت الله نوری همدانی:

امر به معروف موجب تلطیف فضای جامعه می شود

امر به معروف موجب تلطیف فضای جامعه می شود

قم - خبرگزاری مهر:یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان گفت: امر به معروف و نهی از منکر باعث تلطیف فضای جامعه شده و جلوی رشد منکرات را می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با مدیر کل حفاظت از محیط زیست وجمعی از مسئولان بیان کرد: حفاظت از محیط زیست استان قم و خدمت در محیط زیست توفیقی الهی است.

وی با اشاره به اینکه دین اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان که شامل بعد اجتماعی و بعد طبیعی است توجه دارد افزود: بعد اجتماعی بسیار مهم است چون انسان موجودی اجتماعی است و محیط اجتماع تأثیر بسیار زیادی در زندگی طبیعی و اجتماعی دارد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به وضعیت شهر مقدس قم افزود: در گذشته شهر قم دارای باغ‌های بسیار زیاد انجیر و انار بود ولی متأسفانه امروزه به ساختمانهای انبوه و بدون رعایت میزان مناسب فضای سبز تبدیل شده است.

وی در ادامه به اهمیت درخت و گیاه و زراعت در محیط زیست اشاره کرد و افزود: ‌ حضرت امام صادق (ع) فرمودند زراعت کنید و درخت بکارید چون هیچ عملی نزد خدا بهتر از زارعت و درختکاری نیست.

مرجع تقلید جهان اسلام بیان کرد: ‌در محیط اجتماعی نیز بحث امر به معروف و نهی از منکر باعث تلطیف فضا شده و جلوی رشد منکرات و زشتی‌ها را می‌گیرد.

در پایان آیت الله نوری همدانی برای مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در امر عمران و آبادانی و حفظ محیط زیست آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 1556151

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