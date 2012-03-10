به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دبیران و سردبیران نشریات مختلف کشور، دیروز جمعه 19 اسفند برای معرفی «روزنامه نگاری سبک جامع» در فرهنگسرای اشراق گرد هم آمدند.
روزنامه نگاری سبک جامع، جدیدترین سبک روزنامهنگاری در جهان است، که تعاریف و وظایفی متفاوت برای خبرنگاران و فعالان حرفه ای عرصه رسانه دارد.
علی قنواتی، موسس هفته نامه همشهری جوان و گروه مجلات همشهری، که تلاش داشته طی دهه اخیر این شیوه از روزنامهنگاری را نهادینه کند، ارائه دهنده کارگاه تخصصی روزنامه نگاری سبک جامع بود. قنواتی گفت: با در هم تنیدن روزافزون فرم و محتوا و نیز گسترش رسانههای دیجیتال، روزنامهنگاری سنتی جای خود را به اشکال تازه، پویا و منسجمتری از این حرفه میسپارد که میتوان آن را با اصطلاحات نوینی چون روزنامهنگاری سبک جامع یا همگرا معرفی کرد.
وی در تعریف روزنامه نگار سبک جامع گفت: در این سبک روزنامه نگار، تک بعدی نیست بلکه مهارتهای او از تولید صرف متن، خبر و گزارش فراتر میرود. چنین فردی به واسطه تسلطی که بر دیگر ابزارهای نوین ژورنالیسم دارد، می تواند محتوای پیام خود را به همراه مکملهای چندرسانه ای به مخاطب عرضه کند تا هم فرآیند انتقال پیام و هم میزان تاثیرگذاری آن بر مخاطب، افزایش یابد. حرفه اصلی یک روزنامه نگار سبک جامع، ممکن است عکاسی، تصویرسازی و ... باشد. اما او به دیگر حوزهها و ابزارهای انتقال پیام نیز آشنایی کامل دارد. چنین ویژگیهایی امکان تعامل سازنده با متن و پدیدآوردندگان آن را فراهم خواهد کرد.
این روزنامهنگار در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات شگرف ناشی از ورود رایانه و ابزارهای دیجیتال به دنیای نشر و ارتباطات رسانهای، گفت: روزنامه نگار سبک جامع به روشها و ابزار تولید و انتشار محتوا در وب آشنا بوده و به راحتی میتواند یک سایت ساده محتوامحور را راه اندازی و مدیریت کند. این دسته از روزنامه نگاران همچنین میتوانند در صورت لزوم گزارشهای صوتی و ویدئویی کوتاه و سادهای بسازند و نقش یک ژورنالیست رادیویی و تلویزیونی را به خوبی ایفا کنند.
در این برنامه ضمن بازخوانی سبکها و گرایشهای نوین نگارش مطبوعاتی، شرکت کنندگان با رئوس کلی برخی اجزاء نگارش سبک جامع مانند نگارش ترکیبی، متنوارهها، گزارش و مقاله تصویری، چندپارهنویسی، روزنامهنگاری سبکزندگی، اطلاعرسانی گرافیکی، وب و ویدیو آشنا شدند. قنواتی همچنین برخی مهارتهای لازم برای دبیری و سردبیری در روزنامه نگاری سبک جامع را برشمرد و گفت روزنامه نگاری سبک جامع که آینده رسانه در جهان را رقم میزند، هم اکنون در حال تبدیل شدن به رویکرد غالب آموزشی در دانشکدهها و مدارس بین المللی ژورنالیسم است.
او ابراز امیدواری کرد برگزاری کارگاه روزنامه نگاری سبک جامع، آغازی برای نهادینه شدن این رویکرد مترقی در روزنامه نگاری ایران باشد.
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