41 پروژه عمرانی اساسی البرز در سفر هیئت دولت پیگیری می شود

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 41 پروژه عمرانی اساسی استان البرز در سفر هیئت دولت پیگیری می شود.



وی گفت: 41 پروژه مجموع طرح های عمرانی 18 دستگاه استان البرز است که در سفر چهارم هیئت دولت به استان پیشنهاد خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار البرز افزود: موزه شهدای استان، 5 استخر دانش آموزی، 100 مدرسه هوشمند، تخریب و بازسازی 100 مدرسه، مجوز دانشگاه علوم پزشکی، احداث بیمارستان و دو شهرک صنعتی از جمله پروژه های عمرانی استان البرز هستند.



افضلی ادامه داد: برای قطعی شدن این پروژه استاندار عصر امروزه به تهران سفر خواهد کرد و نتیجه تایید نهایی این طرح ها را اخذ خواهد کرد.



80 درصد مصوبات سه دور قبل رئیس جمهور به استان البرز اجرایی شده است



معاون عمرانی استاندار البرز با اشاره به اینکه 80 درصد مصوبات سه دور قبل رئیس جمهور به استان البرز اجرایی شده است، اضافه کرد: دور اول هیئت دولت به استان البرز 88 مصوبه، دور دوم 122 مصوبه و دور سوم نیز 270 مصوبه به تصویب رسیده است.



وی گفت: 99 درصد مصوبات دور اول، 78 درصد مصوبات دور دوم و 48 درصد مصوبات دور سوم هیئت دولت به استان البرز اجرایی شده است که جمعاً کل پروژه ها 80 درصد اجرایی شده است.

