پخش 14000 دقیقه برنامه انتخاباتی از شبکه تبرستان

بهرام حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 14 هزار و 900 دقیقه برنامه، ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه های صدا، سیما وخبر مرکز تولید و پخش شد.

وی افزود: حوزه صدا با بیش از 27 عنوان برنامه به مدت 10 هزار و 200 دقیقه در قالب برنامه های شباهنگام، شکوه عشق، صبح مازندران، روستا در مازندران، سخنرانی، سرود، گلبرگ معرفت، موج ورزش، میزگرد هفته، خطبه های نماز جمعه، الفبای ایثار، جشن حضور، رادیو ها روشن، زیر یک سقف، گام نهم، مازرونی ونگ، مردم و مسئولان، نسل نو، مسابقه 900، فصل پرواز، طراوت، صبح مازندران، راه زندگی، جهش، بوردکا، اتابیه اتا نیه، پیام مازندران، در مسیر توسعه و پرس و جو اقدام به تولید برنامه های انتخاباتی کرده است.

حمیدی گفت: در حوزه سیما با هفت عنوان برنامه به مدت سه هزار و 700 دقیقه در قالب برنامه های انتخاب نهم، تبلور حضور، ستاره های جمعه، صبح مازندران، طلوع بیداری، گفتگوی ویژه خبری و تجلی حضور دیدار به صورت تولیدی و پخش زنده شبکه تبرستان در تهیج مردم برای حضور در حماسه دوازدهم اسفندماه 90 ایفای نقش کرده است.

مدیر شبکه تبرستان افزود: حوزه اطلاعات و اخبار مرکز با تولید 393 برنامه به مدت هزار و 22 دقیقه، به منظور پوشش مناسب و اطلاع رسانی به موقع در خدمت شهروندان مازندران بوده است.

بیش از 75 درصد مازنیها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت کردند.