حضور دانشگاهیان در مجلس نشان پیشرفت علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اشاره به شرکت مردم حق‌شناس کشورمان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمده است: "خداوند بزرگ را شاکریم که بار دیگر زمینه توفیق در انجام وظیفه اجتماعی ملت بزرگ ایران اسلامی با شرکت پرشور و دشمن ‌شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم گردید و مردم شریف و حق‌شناس با درک شرایط حساس کشور و سیر تحولات منطقه و جهان و به ویژه بیداری اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی ایران و آرمان‌های آن، با حضور حماسی و آگاهانه خود در صحنه انتخابات 12 اسفند، سیلی محکمی بر چهره استکبار جهانی و ایادی مزدور آن که پیوسته بر طبل تهدید و تحریم می کوبیدند، وارد ساخت."

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به ورود عده کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به مجلس شورای اسلامی در دور اول این انتخابات می خوانیم: انتخاب اکثریت نمایندگان مردم در دور نخست انتخابات و ورود بالغ بر 40 نفر از اعضای هیأت علمی و اساتید محترم دانشگاه‌ها از جمله دکتر محمدمهدی زاهدی - وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری به جمع نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نشان از آگاهی و شناخت مردم و توجه آنها به ضرورت و اهمیت رشد و پیشرفت علمی و نگاه عالمانه به مسائل و امور مختلف کشور به ویژه در جایگاه والا و خطیر قانونگذاری و نظارت که وظیفه اصلی و محوری مجلس شورای اسلامی است، دارد و ما نتیجه این رویکرد مسئولانه و خردمندانه مردم را به انتخاب ‌کنندگان و منتخبین به ویژه همکاران صدیق دانشگاهی صمیمانه تبریک می‌گوییم.

در بخش پایانی این بیانیه اظهار امیدواری شده است که حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در خانه ملت، منشاء آثار و برکات گسترده در همه حوزه‌های تقنینی و به ویژه در عرصه علوم، تحقیقات و فناوری باشد و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از تجارب ارزنده و ظرفیت‌های موجود بتواند گام‌های بلندی به سوی تحقق اهداف متعالی نظام آموزش عالی و پیشبرد برنامه‌ها در راستای حفظ مقام اول علمی و فناوری کشور در منطقه و مالاً نیل به جایگاه شایسته علمی ایران اسلامی در جهان بردارد."