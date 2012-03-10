تنگی نظر نباید مانع رشد و توسعه زنجان شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی، رشد و توسعه مجموعه فعالیتهای اقتصادی در راستای تولید در استان در سال 89 و 90 را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: جایگاه استان در سطح کشور و منطقه قابل توجه است.

وی ادامه داد: در سال 89 و 90 با استفاده از ظرفیتهای استان گام بلندی در توسعه صادرات در استان برداشته شد و هدف گذاری صادرات برای ابتدای سال 310 میلیون دلار بود که با کارشناسی به 550 میلیون دلار رسید.

استاندار زنجان افزود: در سال 89 هدفگذاری برای صادرات 280 میلیون دلار بود که صادرات 310 میلیون دلار محقق شد لذا این امر نشان دهنده استفاده درست از ظرفیتهای استان است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: از 27 هزار و 40 اشتغال سهم استان بود در 89 بود بیش از 32 هزار و 27 اشتغال ایجاد شد و در سال جاری هم که سهم اشتغال استان 40 هزار و 400 اشتغال بود 48 هزار اشتغال ایجاد شده که بیش از 20 درصد سهم اشتغال استان محقق شده است .

وی گفت: باید مدیران در راستای ارتقاء در همه حوزه ها در سال 91 از کلیه ظرفیتها ی واقعی و منطقی استان استفاده لازم را در دستور کار قرار دهند

استاندار زنجان در ادامه افزود : در سال جاری از ظرفیتهای کلان در بخش کشاورزی در کل کشور و استان استفاده شده لذا در سال 91 از ظرفیتهای بخش کشاورزی بیشتر استفاده خواهد شد .

رئوفی نژاد یاد آور شد : با توجه به اینکه استان زنجان دارای ظرفیتهای و پتانسیلهای جغرافیایی است و دروازه ورود شمال غرب کشور و در محل ترانزیت راه ریلی و جاده ای است و واردات و کلان از این دالان است آن طور شاید و باید از امکانات بیشتر از این ها استفاده شود .

وی گفت : باید یک باور فرهنگی برای استفاده از ظرفیتها در استان ایجاد شود و این باور فرهنگی در مدیران باید تقویت شود

استاندار زنجان افزود:استان زنجان در چند سال اخیر در جذب سرمایه گذار بسیار خوب بوده است و لذا این جلب و توجه سرمایه گذار بیشتر از این باید تقویت شود .

رئوفی نژاد گفت:عملکرد درست مدیران در توسعه استان موثر است لذا این عملکرد خوب و درست مدیران در چند سال اخیر بوده که استان در همه حوزه ها توسعه داشته است .وی ادامه داد: در راستای عدم جذب اعتبارات عمرانی مدیر دستگاه تنبه خواهد شد لذا این کم کاری مدیر مانع پیشرفت پروژه و تعطیلی پروژه می شود لذا باید مدیران بر جذب اعتبارات تلاش کنند .

استاندار زنجان افزود: در تخصیص اعتبارات مدیری که در جذب اعتبار مدیریت کند ابزار تشویقی تعلق می گیرد لذا باید مدیران به زمان بندی که تا پایان ادریبهشت ماه برای تخیصیص پروژه ها است باید توجه کنند .