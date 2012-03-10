اردو فرهنگی آموزشی "طریق الجنت" در خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره اردو فرهنگی، آموزشی طریق الجنت ویژه هیئت های مذهبی شهرستان ها بوده و مشهد را شامل نمی شود.

وی افزود: این اردو تا 8 فروردین ماه به مدت 25 روز در اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام نمازی فرد ادامه داد: در این دوره از برگزاری اردو از هر شهرستان 170 نفر از فعالان فرهنگی هیئت های مذهبی به مدت دو روز حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: فعالان فرهنگی هیئت های مذهبی در این اردو دوره های آموزشی را با عناوین آسیب هیئت های مذهبی، خرافات در هیئات مذهبی، آشنایی با سیره رضوی و زیارت می بینند.

کارشناس مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این اردو در 12 مرحله برگزار می شود و در مجموع بیش از 2 هزار نفر از مجموع شهرستان های استان در این اردو شرکت می کنند.

حجت الاسلام نمازی فرد بیان کرد: در اردو طریق الجنت برنامه های تفریحی بازدید از فرهنگ سراها و برنامه های زیارتی و آشنایی با مجموعه های حرم مطهر رضوی انجام می شود.

کارشناس مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص اهداف برگزاری اردو طریقه الجنت بیان کرد: تغذیه فکری فعالان هیئت های مذهبی و آشنایی با سیره رضوی و زیارت از جمله اهداف برگزاری این اردو است.

وی با بیان اینکه مرحله دوم این اردو اردیبهشت ماه برای 600 نفر از فعالان هیئت های مذهبی شهر مشهد نیز برگزار می شود، گفت: این اردو به شکل یک روزه در اردوگاه باغرود نیشابور اجرا می شود.