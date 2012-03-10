ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ایام نوروز مرکز ۱۲۳از ساعت ۷و۳۰صبح تا ۱۲نیمه شب فعالیت میکنند.
وی گفت: این مرکز به ارائه خدمات اجتماعی به افراد در راه مانده، دختران فراری، زنان فراری، اختلافات حاد خانوادگی، کودکان خیابانی، فرزند آزاری، همسر آزاری، مداخله در کاهش طلاق و مسائلی از این قبیل میپردارند.
وی بیان کرد: همچنین امسال برای نخستین بار مرکز ۱۴۸در ایام نوروز به ارائه خدمات مشاوره میپردازد.
دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم
مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: سازمان بهزیستی بر اساس اطلاعیهای که منتشر کرده است به دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم میپردازد.
نصب بنر در ورودیهای شهر قم
وی بیان کرد: در دروازههای ورودی شهر قم بنرهایی برای آشنایی با خدمات سازمان بهزیستی نصب میشود.
وی ادامه داد: در این بنرها شماره حساب بهزیستی و همچنین شماره ۱۲۳نیز جهت خدمت رسانی به زائران درج شده است.
حاجی مظفری بیان کرد: در ایام نوروز مهمان سرا برا ی مددجویان و کارمندان بهزیستی که از شهرهای دیگر به قم میآیند آماده پذیرایی از آن هاست.
وی ادامه داد: همچنین مراکز شبانه روزی بهزیستی در ایام نوروز تعطیل نیست و به صورت ۲۴ساعته آماده خدمت رسانی است.
حاجی مظفری به مهر خبر داد:
فعالیت مرکز ۱۲۳و اورژانس اجتماعی تا ساعت ۱۲شب در ایام نوروز
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان قم از فعالیت مرکز ۱۲۳و اورژانس اجتماعی تا ساعت ۱۲شب در ایام نوروز خبر داد.
ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ایام نوروز مرکز ۱۲۳از ساعت ۷و۳۰صبح تا ۱۲نیمه شب فعالیت میکنند.
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