فعالیت مرکز ۱۲۳و اورژانس اجتماعی تا ساعت ۱۲شب در ایام نوروز

ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ‌ در ایام نوروز مرکز ۱۲۳از ساعت ۷و۳۰صبح تا ۱۲نیمه شب فعالیت می‌کنند.



وی گفت: این مرکز به ارائه خدمات اجتماعی به افراد در راه مانده، دختران فراری، زنان فراری، اختلافات حاد خانوادگی، کودکان خیابانی، فرزند آزاری، همسر آزاری، مداخله در کاهش طلاق و مسائلی از این قبیل می‌پردارند.



وی بیان کرد: ‌همچنین امسال برای نخستین بار مرکز ۱۴۸در ایام نوروز به ارائه خدمات مشاوره می‌پردازد.



دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم



مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: سازمان بهزیستی بر اساس اطلاعیه‌ای که منتشر کرده است به دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم می‌پردازد.



نصب بنر در ورودی‌های شهر قم



وی بیان کرد: در دروازه‌های ورودی شهر قم بنرهایی برای آشنایی با خدمات سازمان بهزیستی نصب می‌شود.



وی ادامه داد: در این بنر‌ها شماره حساب بهزیستی و همچنین شماره ۱۲۳نیز جهت خدمت رسانی به زائران درج شده است.



حاجی مظفری بیان کرد: در ایام نوروز مهمان سرا برا ی مددجویان و کارمندان بهزیستی که از شهرهای دیگر به قم می‌آیند آماده پذیرایی از آن هاست.



وی ادامه داد: همچنین مراکز شبانه روزی بهزیستی در ایام نوروز تعطیل نیست و به صورت ۲۴ساعته آماده خدمت رسانی است.