پاسخ رئیس جمهور و سوال نمایندگان همراه با آرامش و روشنگری باشد

مرتضی نبوی درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مرحله دوم انتخابات با توجه به شکل گیری رقابت، درون خانواده اصولگرایان اظهار داشت: اخلاق سیاسی حکم می کند رقابت میان اصولگرایان که بیشتر در تهران مشاهده می شود همراه با تخریب نباشد.

وی درادامه افزود: رقبا در عرصه انتخابات می توانند مواضع و عملکرد یکدیگر را نقد کنند اما تخریب شخصیت و تهمت زدن خارج از اخلاق سیاسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عملکرد دستگاه ها و قوای سه گانه را در سال جهاد اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟ اظهارداشت: تمام دستگاه ها و قوای مختلف باید درپایان سال جاری گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه کنند تا مشخص شود به طور ویژه در خصوص جهاد اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده اند.

نبوی خاطرنشان کرد: ارزیابی من از عملکرد دستگاه ها در سال جهاد اقتصادی خیلی خوب نیست و آنطور که انتظارمی رفت عمل نکردند.

وی با اشاره به اینکه شعار جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب هوشمندانه انتخاب شد، گفت: دشمنان با توجه به مجموع فشارها ازسوی کشورهای مختلف و تشدید تحریم ها می خواهند درحقیقت جمهوری اسلامی ایران را به یک جنگ اقتصادی بکشانند و تصور می کنند ازاین طریق می توانند به مردم فشار بیاورند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی مسئولیت قوای مختلف، نخبگان و مردم را بیشتر می کند و البته مردم عزیز ما پاسخ خودشان را در22 بهمن و12 اسفند به دشمن دادند.

نبوی همچنین در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس گفت: طبق قانون اساسی نمایندگان حقی دارند و در این چند ماه اصرار برخی نمایندگان برای سوال از رئیس جمهور نشان می دهد که این موضوع حتمی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سوال از رئیس جمهوردر شرایط فعلی به صلاح است، گفت: این که سوال از رئیس جمهور درشرایط فعلی به صلاح هست یا خیر را خود نمایندگان تشخیص می دهند، چرا که برخی نمایندگان هم می گویند ما صلاح می دانیم در این مقطع زمانی سوال خود را از رئیس جمهور بپرسیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته فرایند سوال از رئیس جمهور باید طوری طی و کنترل شود که کمترین تشنجی به جامعه وارد نشود.

نبوی در پایان اظهار داشت: طرح سوال از رئیس جمهور و پاسخ آن به گونه ای باشد که جامعه را به سمت آرامش و روشنگری پیش ببرد.