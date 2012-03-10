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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

بخشی در گفتگو با مهر:

100 روحانی مشهدی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

100 روحانی مشهدی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

مشهد- خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعزام 100 روحانی مشهدی همراه با کاروان های راهیان نور این شهر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف از اعزام این روحانیون به مناطق عملیاتی بیان کرد: افزایش فضای معنوی کاروان ها، برگزاری نماز جماعت و جلسه پرسش و پاسخ دینی و مذهبی، تبیین موضوع زیارت و ایجاد شور و نشاط معنوی از اهداف اعزام روحانیون به همراه کاروان راهیان نور است.

حجت الاسلام بخشی با بیان اینکه کاروان راهیان نور یک حرکت بسیار بزرگ فرهنگی است، گفت: روحانیون اعزامی می توانند در راستای آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار، فداکاری، رشادت و شهادت در مناطق جنگی اقدام کنند.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود : جوانان با حضور در این مناطق از نزدیک مسائل مربوط به جنگ را بیشتر احساس خواهند کرد و این فرهنگ خود یکی از موارد خود سازی جوانان است.

کد مطلب 1556173

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