100 روحانی مشهدی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف از اعزام این روحانیون به مناطق عملیاتی بیان کرد: افزایش فضای معنوی کاروان ها، برگزاری نماز جماعت و جلسه پرسش و پاسخ دینی و مذهبی، تبیین موضوع زیارت و ایجاد شور و نشاط معنوی از اهداف اعزام روحانیون به همراه کاروان راهیان نور است.

حجت الاسلام بخشی با بیان اینکه کاروان راهیان نور یک حرکت بسیار بزرگ فرهنگی است، گفت: روحانیون اعزامی می توانند در راستای آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار، فداکاری، رشادت و شهادت در مناطق جنگی اقدام کنند.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود : جوانان با حضور در این مناطق از نزدیک مسائل مربوط به جنگ را بیشتر احساس خواهند کرد و این فرهنگ خود یکی از موارد خود سازی جوانان است.