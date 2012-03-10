ضرورت سرعت بخشی به برنامه های سال 91 هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در مورد برنامه های سال 91 و لزوم نظارت و سرعت بخشی به این طرحها بیان داشت: جلسه آخر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری باید با حضور تمامی دستگاه های اجرایی برگزار شود.

وی ادامه داد: این شورا باید با رویکرد بررسی هدفهای بلند مدت وضرورت ایجاد تحول و سرعت بخشی به برنامه های سال آینده، توان و ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی را پای کار بیاورد.

عزیزی با بیان اینکه در نشستهای شورای برنامه ریزی بهتر است گزارش جامعی از روند توسعه و تحول از طرف اعضای کارگروه ها ارائه شود، اظهارداشت: با بهره گیری از این گزارشها درراستای سرعت بخشی به تحولات و هدف روبه رشد توسعه استان برقراری تعامل بین اعضای کارگروهها الزامی است.

وی گفت: گزارشهای ارائه شده فرصتی برای مجموعه مدیریت است که برای برطرف کردن نواقص گام بردارد و برروی آن حساسیت نشان دهد تا مجموعه کارها و دستاوردها به بهترین وجه صورت گیرد.

چارچوب فعالیتهای فرهنگی در استان مشخص شود

عزیزی اظهارداشت: نبود چارچوب برای فعالیتهای فرهنگی در استان نرسیدن به سرمنزل مقصود را درپی دارد که باید با یک نگاه راهبردی و عمیق، کلان برنامه ها و سیاستها مشخص شود.

استاندار هرمزگان افزود: آنچه امروز به عنوان یک نیاز احساس می شود بهره گیری از ظرفیتها و اندیشه های پاک و اعتقاد عمیق دینی برای رسیدن به افق های متعالی مهندسی فرهنگی است که می بایست منطبق با آموزه های دینی باشد.

وی تصریح کرد: نبود چارچوب برای فعالیتهای فرهنگی در استان نرسیدن به سرمنزل مقصود را درپی دارد که باید با یک نگاه راهبردی و عمیق، چارچوبهای فعالیتهای فرهنگی مشخص و بر اساس آن دنبال می شود.

عزیزی اضافه کرد: عدم هماهنگی و انسجام بین اعضا در کانونهای فرهنگی مساجد یک زنگار و خدشه فرهنگی است که در یک مکان مقدس با همدلی و همفکری باید مرتفع شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در مساجد از تعلقات شخصی و برخی از خواسته ها به نفع اکثریت باید دست کشید، اظهار داشت: برای رسیدن به افق های بزرگ و هدف متعالی در یک مکان مقدس از حرکتهای بخشی باید پرهیز کرد

استاندار هرمزگان با اشاره به رسالت مهم کانونهای فرهنگی مساجد ابراز داشت: با دوری از نگاه سطحی و ایجاد نگاه راهبردی در این کانون ها می توان انسانهای شجاع ،آزاده و دشمن شناس تحویل جامعه داد که زمینه ساز رشد فرهنگ باشد.

وی افزود: کسانی که در این عرصه فعال هستند با اعتقاد عمیق و تکیه بر مساجد و پیوند این پایگاه ها و سیاست میتوانند زمینه ساز جهاد فکری در تعالیم اسلامی باشند.

روند رضایت بخش کنترل بازار ادامه یابد

استاندار هرمزگان گفت: نباید با کسب موفقیت در یکی از اموراجرایی و به ویژه نظارتی آن را به حال خود رها کرده و فکر کنیم به هدف رسیده ایم.

عزیزی به عملکرد رضایت بخش کنترل بازار اشاره کرد و یاد آور شد: تعامل و حساسیت جمعی در هربرنامه ای اعمال گردد به یک نتیجه رضایت بخش منتهی می شود.

وی اضافه کرد: روند رضایت بخش کنترل بازار باید ادامه یابد و این امر نظارتی نیاز به پیگیری مستمر تا حصول نتیجه دارد.

وی یادآورشد: نباید با کسب موفقیت در یکی از اموراجرایی و به ویژه نظارتی آن را به حال خود رها کرده و فکر کنیم به هدف رسیده ایم.

استاندار هرمزگان بیان داشت: زمانی کار در بخش کنترل بازار به سر انجام رسیده است که زیاده خواهان و سوء استفاده کنندگان بازار حذف یا تادیب شده و پایه های فرهنگ انصاف در بازار ما استوار شود.

عزیزی افزایش سرعت چرخ توسعه استان را در اقتصاد پویا دانست و اظهار داشت: بازار نیز عضوی از این اقتصاد کلان است که بواسطه ارتباط مستقیم با مردم از حساسیت بیشتری برخوردار است.

وی عنوان کرد: تعامل، همکاری و همیاری مردم نیز با دستگاه های نظارتی و اجرایی برای کنترل بازار و شناسایی گران فروشان لازم و ضروری است.