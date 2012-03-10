جشنواره فرهنگی ورزشی شهروندان ری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح شنبه در سالن ورزشی انور شهرری برگزار شد، خانواده ها و به خصوص جوانان و نوجوانان حضور چشمگیری داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در این مراسم گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره شناسایی و معرفی رشته هایی است که در ورزش همگانی وجود دارد تا بسترهای لازم را برای برگزاری آن برای اقشار مختلف جامعه فراهم کنیم.

قاسم رسته افزود: ورزشهای همگانی را باید به شکلی ارزان و راحت برای همه جامعه فراهم کرد تا جامعه ای شاداب و با نشاط داشته باشیم و اقشار مختلف به دلیل مشکلات و محدودیتهایی که وجود دارند به ورزش روی بیاورند.

ورزش ناهنجاریهای اجتماعی را کاهش می دهد

وی با اشاره به تأثیرات ورزش در جامعه بیان کرد: سلامتی، شادابی، شخصیت پذیری در ابعاد فردی و اجتماعی از جمله مزیتهای ورزش کردن است و ضمن اینکه بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی نیز کاهش می یابد.

رسته با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی برای انجام ورزش در جامعه دارند، ادامه داد: بزرگان کشور ما همواره به انجام ورزش به خصوص ورزش همگانی برای اقشار مختلف جامعه تأکید فراوانی داشته اند و ما به عنوان متولی ورزش به این امر توجه زیادی داریم.

گفتنی است در این جشنواره برنامه های مختلف ورزشی شامل ژیمناستیک، دارت، طناب کشی، شطرنج، فوتبال دستی، حرکات رزمی برگزار شد و به نفرات برتر نیز جوایزی اهدا شد.