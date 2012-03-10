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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

جشنواره فرهنگی ورزشی شهروندان ری برگزار شد

جشنواره فرهنگی ورزشی شهروندان ری برگزار شد

شهرری – خبرگزاری مهر: جشنواره فرهنگی و ورزشی با هدف ارتقای ورزشهای همگانی با حضور شهروندان شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح شنبه در سالن ورزشی انور شهرری برگزار شد، خانواده ها و به خصوص جوانان و نوجوانان حضور چشمگیری داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در این مراسم گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره شناسایی و معرفی رشته هایی است که در ورزش همگانی وجود دارد تا بسترهای لازم را برای برگزاری آن برای اقشار مختلف جامعه فراهم کنیم.

قاسم رسته افزود: ورزشهای همگانی را باید به شکلی ارزان و راحت برای همه جامعه فراهم کرد تا جامعه ای شاداب و با نشاط داشته باشیم و اقشار مختلف به دلیل مشکلات و محدودیتهایی که وجود دارند به ورزش روی بیاورند.

ورزش ناهنجاریهای اجتماعی را کاهش می دهد

وی با اشاره به تأثیرات ورزش در جامعه بیان کرد: سلامتی، شادابی، شخصیت پذیری در ابعاد فردی و اجتماعی از جمله مزیتهای ورزش کردن است و ضمن اینکه بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی نیز کاهش می یابد.

رسته با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی برای انجام ورزش در جامعه دارند، ادامه داد: بزرگان کشور ما همواره به انجام ورزش به خصوص ورزش همگانی برای اقشار مختلف جامعه تأکید فراوانی داشته اند و ما به عنوان متولی ورزش به این امر توجه زیادی داریم.

گفتنی است در این جشنواره برنامه های مختلف ورزشی شامل ژیمناستیک، دارت، طناب کشی، شطرنج، فوتبال دستی، حرکات رزمی برگزار شد و به نفرات برتر نیز جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 1556177

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