به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدی فاضل در مراسم افتتاحیه نشست منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه درخصوص ساز وکار بین‌الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی که امروز در سالن همایش‌های بین المللی سازمان محیط زیست برگزار شد،‌اظهار داشت: شکی نیست که تصمیم‌گیرندگان سیاسی در خصوص تنوع زیستی می‌توانند تصمیمات لازم را بگیرند و امیدواریم این نشست به افزایش اطلاعات تنوع زیستی کمک کند تا بتوانیم خسارات وارده را کمتر کنیم.

وی ادامه داد: تنوع زیستی در اکوسیستم‌های خشکی، دریایی، ساحلی و آبهای داخلی اهمیت انکارناپذیری بویژه برای توسعه پایدار و رفاه حال انسان، کمک به کاهش فقر در دنیای امروز دارد.

فاضل افزود: در یک جمله می‌توان گفت تنوع زیستی جوهره و ارزشمند‌ترین گنجینه حیات بشری است و از بین رفتن آن، حیات نسل بشر را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت:‌ در زمینه حفظ تنوع زیستی اگرچه بسیاری از سازمان‌ها و فرایندهای موجود در جهت بهبودو ارتقای روابط بین تصمیم‌سازان و جوامع علمی برای درک اهمیت حیاتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی با یکدیگر همکاری ومشابهت داشته‌اند اما دولت‌ها بر این نکته اذعان دارند که این ارتباط باید تقویت و مستحکم شود تا بتوان به طور موثری چالش‌های منجر به از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش خدمات اکوسیستمی را کاهش دهد.

فاضل بیان کرد: پس از طی یک فرایند چندین ساله و مشورت کشورها،‌تلاشها نتیجه داد و نهایتا در ژوئن سال ۲۰۱۰ در شهر بوسان کره جنوبی دولتها با تشکیل ساز و کار تنوع زیستی به عنوان مکانیزم جهانی موافقت کردند.

وی ادامه داد: هدف از این ساز و کار گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت ارائه در تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف نشست‌های سیاست‌گذاری همانند معاهده‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و منطقه ای و توسعه مذاکرات مرتبط با سیاستگذاری است.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست عنوان کرد: به دنبال آن در دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر این تصمیم مهر تایید زد و موضوعات کلیدی آن در بیست و ششمین جلسه شورای نظارت UNEP در فوریه ۲۰۱۱ مصوب شد.

وی بیان کرد: می‌توان گفت IPBES به عنوان یک مکانیزم یا سازو کار تعیین می کند که چگونه سیاستمداران در اتخاذ تصمیم‌گیری های خود از دانش روز محیط زیست بهره بگیرند.

فاضل اظهار داشت: در این ساز و کار جدید بین‌الدولی ۴ وظیفه اصلی برای IPBES وجود دارد که شامل شناخت اولویت بندی داده های علمی کلیدی مورد نیاز تصمیم سازان و تسریع در تولید دانش، انجام ارزیابی‌های منظم و به هنگام از تنوع زیستی،‌حمایت از تدوین خط مشی‌های جدید حفاظتی و اولویت بندی کردن ظرفیت‌سازی‌های کلیدی موردنیاز می‌شود.

فاضل عنوان کرد:‌نشست مشورتی کشورهای آسیا و اقیانوسیه که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(یونپ) به میزبانی کشور جمهوری اسلامی ایران و همکاری دولت‌های نروژ و کره جنوبی برگزار می‌شود اهدافی را دنبال می‌کند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در خصوص اهداف این نشست مشورتی گفت: معرفی و ارائه اطلاعات این ساز و کار جدید بین‌الدولی، ارائه گزارش و نظرات کشورهای شرکت کننده، تشکیل کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی،‌ بررسی و تبادل اطلاعات کشورهای شرکت‌کننده در خصوص مستندات تهیه شده، بررسی راهکارهای اشتراک مساعی با سایر کنوانسیون‌های ریو و جمع‌بندی نظرات کشورها از جمله اهداف این نشست است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک روز قبل از این نشست، نشست دیگری در خصوص جابجایی فرامرزی نمونه‌های زیستی و گونه‌ها با حضور کشورهای عضو اکو در تهران برگزار شد و سند جابجایی فرامرزی نمونه‌های زیستی و گونه‌ها میان ۱۰ کشور عضو اکو به امضا رسید.