رشد 62 درصدی صادرات فولاد در 11 ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت ارزش صادرات 638هزار تنی شرکت های تابعه این سازمان از 454میلیون دلار فراتر رفت این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات گروه فولاد به 281میلیون دلار رسیده بود.



در همین حال بیشترین ارزش صادرات مربوط به محصولات گرم بود به طوری که میزان صادرات این محصول به بیش از 274میلیون دلار رسید. پس از آن صادرات 111میلیون دلاری میلگرد در جایگاه دوم قرار گرفت.



از سوی دیگر تا پایان بهمن ماه امسال ارزش فروش 12.5میلیون تن فولاد شرکت های تولیدکننده فولاد خام و محصولات فولادی در بازار داخلی از مرز 9500میلیارد تومان فراتر رفت که این رقم 22درصد بیش از کل فروش فولاد شرکت های ایمیدرو در سال گذشته محسوب می شود. در مدت مشابه سال قبل میزان فروش این گروه به 7هزار و 800میلیارد تومان رسیده بود.



در مدت 11 ماه سال جاری بیشترین ارزش فروش داخلی به ترتیب به محصولات گرم با بیش از 2700میلیارد تومان ‌،میلگرد با حدود 1500میلیارد تومان و تیر آهن با 1350 میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین میزان فروش 4.1میلیون تن فولاد خام نیز به 2600میلیارد تومان رسید.

