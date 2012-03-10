کاله مازندران به دنبال متوقف کردن موتور پیکان تهران در لیگ برتر والیبال است

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پیکان تهران و کاله مازندران در حالی سومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور را ساعت 17 عصر یکشنبه (فردا) در آمل برگزار می کنند، که روز چهارشنبه هفته گذشته تیم سایپای البرز به دیدار پایانی این مسابقات صعود کرده و منتظر دیگر تیم فینالیست این مسابقات است.

تیم پیکان در دیدار نخست در آمل، سه بر دو تیم کاله مازندران را شکست داد و در دومین دیدار دو تیم در تهران، تیم کاله سه بر یک پیروز شد تا دو تیم در شرایطی مساوی در راه رسیدن به دیدار پایانی مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور امیدوارتر شوند.

تیم پیکان تهران که قهرمانی چهار دوره اخیر لیگ برتر را در کارنامه دارد، به طور حتم شرایط به مراتب سخت تری نسبت به فصل های گذشته خود دارد و نبود بازیکنان سرشناس و با تجربه و قرار گرفتن در جمع هواداران پرشور آملی که در بازی فردای دوتیم به شدت از کاله مازندران حمایت خواهند کرد را باید نقطه ضعف این تیم پر عنوان دار پایتخت دانست.

البته حضور پیمان اکبری سرمربی موفق این فصل خودرو سازان که با بازیکنان گمنام و با انگیزه در لیگ شرکت کرده تا اینجای کار راضی کننده است.

وی درنشست خبری گذشته خود به خبرنگاران گفته بود، حتی کارشناسان خبره والیبال با بضاعت فعلی تیم پیکان، صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال را دور از ذهن و تصور می دانستند.

در هرحال نام تیم پیکان تهران و حضور هر باره این تیم در دیدار پایانی لیگ برتر، استرس و هیجان را در مقابل دیدگان بازیکنان وهواداران هر تیمی ایجاد خواهد کرد.

اما همه تیمهای لیگ برتری از آمل و هواداران پرشور و بی شمار این تیم به خوبی می شناسند و این بزرگترین امتیاز تیم کاله مازندران در بازیهای خانگی است که با حمایت آنان برابر هر تیمی، به نتیجه دلخواه خود می رسد.

تیم کاله با وجود این حمایت در بازی نخست خود در آمل، مغلوب تیم پیکان شد اما در بازی دوم در تهران پیروزی با ارزشی را کسب کرد.

بازیکنان و کادر فنی تیم کاله مازندران به خوبی از حساسیت بازی سوم تیم خود برابر پیکان تهران با خبر هستند و این را هم می دانند که خواست، هواداران پرشور این تیم حضور تیم محبوبشان در فینال لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور است.

تیم کاله مازندران که سومین فصل حضور خود در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور را تجربه می کند، در دو دوره گذشته این مسابقات سومی لیگ را به خود اختصاص داده و با توجه به تکراری شدن این عنوان، کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر کشور، آرزوی والیبال دوستان مازندرانی به خصوص هواداران پرشور آملی است.